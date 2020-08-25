Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi)

Dicle Ertem / Ahsen Eroğlu

Antalya’da doğup büyüyen Dicle, akıllı, gözü kara genç bir kadın. Üniversiteyi bitirdikten sonra hayallerinin sınırlı kalmasını istemiyor ve İstanbul’a geliyor. Dicle, çocukluğundan beri yılda ancak 1 hafta görebildiği ve kimsenin bilmediği babasıyla konuşabilmek için babasının çalıştığı Ego Ajans’a geldiğinde bir tarafta hayal kırıklığı yaşarken diğer tarafta şans eseri bir işe sahip olur. Dicle bir yandan hayatın ondan aldıkları için mücadele edecekken bir yandan da rekabet ve hırsın bolca olduğu bu sektörde ayakta kalmaya çalışacak. Tabii, bu sırada aşk da peşini bırakmayacak…