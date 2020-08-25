Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi)

25.08.2020 - 10:21
Star’da bu akşam yayınlanmaya başlayacak olan Menajerimi Ara, Türkiye’nin sevilen birçok yıldız ismini bir araya getirecek. Dışarıdan parıltılı görünen ünlüler ve menajerlerinin dünyasının içinde neler yaşandığını anlatan dizi, hem keyifli hikayesi hem de her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak ünlü isimlerle seyirciyi ekrana kilitleyecek.İşte Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerinde oynadığı dizinin karakter analizi...
Kıraç Karaman / Barış Falay
Hırsı, kararlığı ve inatçılığı ile ön plana çıkan Kıraç, Ego Ajans’ın dört menajerinden biri. Karısı Mayda ve Mayda’nın ilk eşinden olan kızı Beren’le mutlu bir ailesi var. Ancak geçmişinde sakladığı sırların bir anda yeniden hayatına girmesiyle hayatının tepetaklak olma ihtimali Kıraç’ın sınırlarını fazlasıyla zorlayacak.
Feris Aydan / Canan Ergüder
Uluslararasıilişkiler okumasına rağmen sinemaya olan aşkı onu menajerlik dünyasıyla tanıştırmış. Feris, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek ve sert bir menajer. Kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurmak, bir aile kurmak sık sık kafasını karıştıracak.
Çınar Bilgin / Fatih Artman
Ajansın en bohem ve sinemaya saf duygularla bağlı menajeri Çınar. Hem bir entelektüel hem de bir halk insanı. Duygusal bir karakter olan Çınar’ın, oyuncularıyla çok daha samimi ilişkileri var. Ancak bu duygusallıkların doğurduğu arkadaşlıklar onu çok zorlu sınavlara sokacak.
Peride Şener / Ayşenil Şamlıoğlu
Ego Ajans’ın en deneyimli ve en eski menajeri olan Peride, yıllar boyunca deneyimledikleriyle hırsından arınmış, kıvrak zekasıyla problemleri kolay ve sakince çözen bir kadın. Peride’nin müşteri portföyünü daha çok Yeşilçam oyuncuları oluşturuyor. Hala aynı şevkle çalışmayı sürdüren Peride, köpeği Miro ile beraber ajansın bir yandan da gerçek neşesi.
Dicle Ertem / Ahsen Eroğlu
Antalya’da doğup büyüyen Dicle, akıllı, gözü kara genç bir kadın. Üniversiteyi bitirdikten sonra hayallerinin sınırlı kalmasını istemiyor ve İstanbul’a geliyor. Dicle, çocukluğundan beri yılda ancak 1 hafta görebildiği ve kimsenin bilmediği babasıyla konuşabilmek için babasının çalıştığı Ego Ajans’a geldiğinde bir tarafta hayal kırıklığı yaşarken diğer tarafta şans eseri bir işe sahip olur. Dicle bir yandan hayatın ondan aldıkları için mücadele edecekken bir yandan da rekabet ve hırsın bolca olduğu bu sektörde ayakta kalmaya çalışacak. Tabii, bu sırada aşk da peşini bırakmayacak…
Barış Havas / Deniz Can Aktaş
Özgürlüğüne düşkün ve biraz da başına buyruk bir karakter. Rol aldığı bir yaz dizisinin başarısıyla popüler olan ve büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Barış bu popülerliğin getirdiği baskıdan da zaman zaman dert yanacak. Karmaşık ruh halleriyle Dicle’nin de oldukça kafasını karıştıracak olan Barış’ın kendi kafası da zaman geçtikçe Dicle konusunda karışacak.
Emrah Ayoğlu / Semi Sırtıkkızıl
Neşesi ve enerjisiyle bilinen Emrah, Çınar’ın ajanstaki sağ kolu. Kıvrak zekası ve alaycı yapısıyla herkese laf yetiştirebilecek güçte olan Emrah, zararsız dedikodu ve neşeli magazine olan düşkünlüğüyle ajansta olan bitene her daim hakim.
Gülin Yetik / Gamze Karaduman
Gülin, Kıraç’ın asistanı. Kendini tamamen Kıraç’ın asistanlığına adamış durumda ve Kıraç için yapamayacağı hiçbir şey yok. Her zaman patronuna hayran olan Gülin’in, Kıraç’ın evliliği sallantıya girdiği an gözü hiçbir şey görmeyecek.
Jülide Tırmık /Nazlı Senem Ünal
Son derece havalı ve kendinden emin bir genç kadın olan Jülide, Ego Ajans’ın sekreteri. En büyük hayali ünlü bir star olmak olsa da şimdilik hayalleri amatör tiyatrolarda oynamakla sınırlı kalıyor.
Bekir Güzel /Bedir Bedir
Ego Ajans’ın her işine koşan çaycısı ve ofis boyu olan Bekir, tam bir Anadolu insanı. Dobralığı ve ağzına geleni düşünmeden söylemesiyle ünlü. Yıllar içinde yabancısı olduğu bu dünyanın bir parçası haline gelmiş. Dizilerin reytingleri ve filmlerin gişelerini tahmin etmekte üstüne yok.
Leyla Ertem / Pınar Ünsal
Dicle’nin annesi olan Leyla, tek başına kızını yetiştirmiş güçlü ve cesur bir kadın. Dicle’ye olan düşkünlüğünden dolayı bu yeni girdiği dünyanın kızını inciteceğinden oldukça endişeli.
Mayda Karaman / Aslı Mavitan
Kıraç’ın karısı olan Mayda İstanbul’un köklü ailelerinden birinin kızı. İstediği her şeye ve ideal bir hayata sahip olduğunu düşünen Mayda’nın hayatı, kocasının ondan sakladıklarını öğrendiğinde yerle bir olacak.
Beren Karaman / Yaprak Medine
Mayda ve Kıraç’ın gerçek bir prenses gibi büyütülmüş kızı Beren, hayatta hiçbir zorlukla karşılaşmamış ve her istediği olmuş bir kız. Babasını da menajerliğini yapmaya ikna etmiş olan Beren içten içe sahip olduğu şeyleri Dicle’ye kaptırma ihtimaliyle karşılaştığında kendini ilk defa bir mücadelenin ortasında bulacak.
Meral Devrik / Buse Sinem İren
Dicle’nin çocukluk arkadaşı olan Meral, İstanbul’da da evini Dicle’ye açıyor. Noterde memurluk yapan Meral, Dicle’nin içine girdiği ışıltılı hayatla çok heyecanlı günler geçirecek.
Ece Altın /Duygu Şen
Ego Ajans’taki menajerlerin korkulu rüyası vampir lakaplı cevval bir magazin muhabiri Ece. Her deliğe giren ve her dedikoduyu ilk duyan Ece’nin sektördeki başarısı ve sektörde ona duyulan nefret doğru orantılı.
Aydın Havas / İdeal Beran Kotan
Barış’ın abisi. Babaları öldükten sonra Aydın liseyi bırakmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları zor günlerden Barış’ın diziyle popüler olmasının ardından birlikte kurtuluyorlar, aynı evde yaşıyorlar. Barış’ın başına buyruk davrandığı zamanlarda sahip olduklarını kaybetmemesi için Aydın onu frenlemeye çalışıyor. Aydın’ın hem en büyük silahı hem de en favori hobisi kendine acımak, acındırmak. Karakterinin bu bencil tarafları yanı sıra kardeşine şiddetle düşkün. Hem sebepsizce seviyor Barış’ı hem de artık maddi sebeplerden...