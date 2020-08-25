Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi)

Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) yanı sıra; Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Melisa Seda, Duygu Şen ve İdeal Beran Kotan’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle seyirciyi her hafta ekrana kilitleyecek dizi, Menajerimi Ara bu akşam Star’da başlıyor. Her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak birbirinden ünlü isimlerle de çok konuşulacak dizide hangi oyuncu kimi canlandırıyor? İşte Menajerimi Ara'nın karakter analizi...

25.08.2020 - 10:21

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 1

Star’da bu akşam yayınlanmaya başlayacak olan Menajerimi AraTürkiye’nin sevilen birçok yıldız ismini bir araya getirecek. Dışarıdan parıltılı görünen ünlüler ve menajerlerinin dünyasının içinde neler yaşandığını anlatan dizi, hem keyifli hikayesi hem de her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak ünlü isimlerle seyirciyi ekrana kilitleyecek.İşte Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerinde oynadığı dizinin karakter analizi... 

Menajerimi Ara 1. bölüm 3. fragman (Tıkla-İzle)

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 2

Kıraç Karaman / Barış Falay

Hırsı, kararlığı ve inatçılığı ile ön plana çıkan Kıraç, Ego Ajans’ın dört menajerinden biri. Karısı Mayda ve Mayda’nın ilk eşinden olan kızı Beren’le mutlu bir ailesi var. Ancak geçmişinde sakladığı sırların bir anda yeniden hayatına girmesiyle hayatının tepetaklak olma ihtimali Kıraç’ın sınırlarını fazlasıyla zorlayacak.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 3

Feris Aydan / Canan Ergüder

Uluslararasıilişkiler okumasına rağmen sinemaya olan aşkı onu menajerlik dünyasıyla tanıştırmış. Feris, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek ve sert bir menajer. Kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurmak, bir aile kurmak sık sık kafasını karıştıracak.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 4

Çınar Bilgin / Fatih Artman

Ajansın en bohem ve sinemaya saf duygularla bağlı menajeri Çınar. Hem bir entelektüel hem de bir halk insanı. Duygusal bir karakter olan Çınar’ın, oyuncularıyla çok daha samimi ilişkileri var. Ancak bu duygusallıkların doğurduğu arkadaşlıklar onu çok zorlu sınavlara sokacak.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 5


Peride Şener / Ayşenil Şamlıoğlu

Ego Ajans’ın en deneyimli ve en eski menajeri olan Peride, yıllar boyunca deneyimledikleriyle hırsından arınmış, kıvrak zekasıyla problemleri kolay ve sakince çözen bir kadın. Peride’nin müşteri portföyünü daha çok Yeşilçam oyuncuları oluşturuyor. Hala aynı şevkle çalışmayı sürdüren Peride, köpeği Miro ile beraber ajansın bir yandan da gerçek neşesi.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 6

Dicle Ertem / Ahsen Eroğlu

Antalya’da doğup büyüyen Dicle, akıllı, gözü kara genç bir kadın. Üniversiteyi bitirdikten sonra hayallerinin sınırlı kalmasını istemiyor ve İstanbul’a geliyor. Dicle, çocukluğundan beri yılda ancak 1 hafta görebildiği ve kimsenin bilmediği babasıyla konuşabilmek için babasının çalıştığı Ego Ajans’a geldiğinde bir tarafta hayal kırıklığı yaşarken diğer tarafta şans eseri bir işe sahip olur. Dicle bir yandan hayatın ondan aldıkları  için mücadele edecekken bir yandan da rekabet ve hırsın bolca olduğu bu sektörde ayakta kalmaya çalışacak. Tabii, bu sırada aşk da peşini bırakmayacak…

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 7

Barış Havas / Deniz Can Aktaş

Özgürlüğüne düşkün ve biraz da başına buyruk bir karakter. Rol aldığı bir yaz dizisinin başarısıyla popüler olan ve büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Barış bu popülerliğin getirdiği baskıdan da zaman zaman dert yanacak. Karmaşık ruh halleriyle Dicle’nin de oldukça kafasını karıştıracak olan Barış’ın kendi kafası da zaman geçtikçe Dicle konusunda karışacak.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 8

Emrah Ayoğlu / Semi Sırtıkkızıl

Neşesi ve enerjisiyle bilinen Emrah, Çınar’ın ajanstaki sağ kolu. Kıvrak zekası ve alaycı yapısıyla herkese laf yetiştirebilecek güçte olan Emrah, zararsız dedikodu ve neşeli magazine olan düşkünlüğüyle ajansta olan bitene her daim hakim.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 9

Gülin Yetik / Gamze Karaduman

Gülin, Kıraç’ın asistanı. Kendini tamamen Kıraç’ın asistanlığına adamış durumda ve Kıraç için yapamayacağı hiçbir şey yok. Her zaman patronuna hayran olan Gülin’in, Kıraç’ın evliliği sallantıya girdiği an gözü hiçbir şey görmeyecek.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 10

Jülide Tırmık /Nazlı Senem Ünal

Son derece havalı ve kendinden emin bir genç kadın olan Jülide, Ego Ajans’ın sekreteri. En büyük hayali ünlü bir star olmak olsa da şimdilik hayalleri amatör tiyatrolarda oynamakla sınırlı kalıyor.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 11

Bekir Güzel /Bedir Bedir

Ego Ajans’ın her işine koşan çaycısı ve ofis boyu olan Bekir, tam bir Anadolu insanı. Dobralığı ve ağzına geleni düşünmeden söylemesiyle ünlü. Yıllar içinde yabancısı olduğu bu dünyanın bir parçası haline gelmiş. Dizilerin reytingleri ve filmlerin gişelerini tahmin etmekte üstüne yok.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 12

Leyla Ertem / Pınar Ünsal

Dicle’nin annesi olan Leyla, tek başına kızını yetiştirmiş güçlü ve cesur bir kadın. Dicle’ye olan düşkünlüğünden dolayı bu yeni girdiği dünyanın kızını inciteceğinden oldukça endişeli.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 13

Mayda Karaman / Aslı Mavitan

Kıraç’ın karısı olan Mayda İstanbul’un köklü ailelerinden birinin kızı. İstediği her şeye ve ideal bir hayata sahip olduğunu düşünen Mayda’nın hayatı, kocasının ondan sakladıklarını öğrendiğinde yerle bir olacak.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 14

Beren Karaman / Yaprak Medine

Mayda ve Kıraç’ın gerçek bir prenses gibi büyütülmüş kızı Beren, hayatta hiçbir zorlukla karşılaşmamış ve her istediği olmuş bir kız. Babasını da menajerliğini yapmaya ikna etmiş olan Beren içten içe sahip olduğu şeyleri Dicle’ye kaptırma ihtimaliyle karşılaştığında kendini ilk defa bir mücadelenin ortasında bulacak.

 

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 15

Meral Devrik / Buse Sinem İren

Dicle’nin çocukluk arkadaşı olan Meral, İstanbul’da da evini Dicle’ye açıyor. Noterde memurluk yapan Meral, Dicle’nin içine girdiği ışıltılı hayatla çok heyecanlı günler geçirecek.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 16

Ece Altın  /Duygu Şen

Ego Ajans’taki menajerlerin korkulu rüyası vampir lakaplı cevval bir magazin muhabiri Ece. Her deliğe giren ve her dedikoduyu ilk duyan Ece’nin sektördeki başarısı ve sektörde ona duyulan nefret doğru orantılı.

Menajerimi Ara’da kim kimdir? (Karakter analizi) - 17

Aydın Havas / İdeal Beran Kotan

Barış’ın abisi. Babaları öldükten sonra Aydın liseyi bırakmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları zor günlerden Barış’ın diziyle popüler olmasının ardından birlikte kurtuluyorlar, aynı evde yaşıyorlar. Barış’ın başına buyruk davrandığı zamanlarda sahip olduklarını kaybetmemesi için Aydın onu frenlemeye çalışıyor. Aydın’ın hem en büyük silahı hem de en favori hobisi kendine acımak, acındırmak. Karakterinin bu bencil tarafları yanı sıra kardeşine şiddetle düşkün. Hem sebepsizce seviyor Barış’ı hem de artık maddi sebeplerden...

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