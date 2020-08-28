Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın 2. bölüm yeni fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...

28.08.2020 - 16:26

Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 1
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin başrolünde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.


Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 2
‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.


Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 3
Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, her salı Star’da.


Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 4
2. BÖLÜM KONUSU

Ego Ajans, Nadir’in ölüm haberi ile yıkılır… Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir’in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; Ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle’nin kaderi şimdi Nadir’in tek mirasçısı Ceylan’ın iki dudağının arasındadır.
Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 5
Bu sırada Barış ve Beren’in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış’ın arasını düzeltme işi Dicle’ye kalır.


Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 6
Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır. Menajerlerimiz Nadir’in müşterilerini devralmak durumunda kalır.
Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 7
Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar.
Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 8
Kıraç ise Ego Ajans’ın geleceği ilgili kararlarda etkin rol oynamaya çalışırken Ceylan tüm ajansın kaderini değiştirecek bir karar verir.


Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 9
Bütün ekip Nadir için yapılan anmada buluşur. Bu sırada artık unutulmaya yüz tutmuş eski bir oyuncu bütün hırsını Barış’tan çıkarır.
Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı - 10
Çok öfkelenen Barış kendini Feris’in gitmesini asla onaylamayacağı bir yere atar. Dicle Barış’ı durdurmayı başarabilecek midir?

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