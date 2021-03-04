Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve konukları belli oldu.

04.03.2021 - 13:54

Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay - 1

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 28. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dicle’nin Barış’ı tüm yaşananların ardından kariyerine odaklanması için ikna edip film görüşmesine götürdüğü sırada ikiliyi tatsız bir sürpriz karşılaşıyor.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı / Tıkla İzle

Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay - 2

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölümüne konuk oyuncu olarak ise Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay katılıyor. 

Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay - 3

Dizinin bu hafta yayınlanacak 28. bölümüne ait tanıtımında; Serkan, Feris’e yaklaşabilmek için Çınar’dan yardım isteyerek Feris’in doktor kontrolüne gidiyor.

Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay - 4
Ajansın karşı karşıya kaldığı tazminat davasından kurtulmak için iş birliği yapan Ego ekibinin bulduğu çözüm ise izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay - 5
Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

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