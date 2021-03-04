Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 28. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dicle’nin Barış’ı tüm yaşananların ardından kariyerine odaklanması için ikna edip film görüşmesine götürdüğü sırada ikiliyi tatsız bir sürpriz karşılaşıyor.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı / Tıkla İzle