Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay

04.03.2021 - 13:54
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 28. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dicle’nin Barış’ı tüm yaşananların ardından kariyerine odaklanması için ikna edip film görüşmesine götürdüğü sırada ikiliyi tatsız bir sürpriz karşılaşıyor.
Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölümüne konuk oyuncu olarak ise Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay katılıyor.
Dizinin bu hafta yayınlanacak 28. bölümüne ait tanıtımında; Serkan, Feris’e yaklaşabilmek için Çınar’dan yardım isteyerek Feris’in doktor kontrolüne gidiyor.