Menderes Samancılar: Keşke sosyal medyayı bırakıp dumanla haberleşmeye geri dönsek

1 Kadir İnanır'ın başrolde olduğu ve geçtiğimiz hafta vizyona giren Kapı filminde rol alan usta oyuncu Menderes Samancılar Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. İşte röportajdan öne çıkan kısımlar...



Geçtiğimiz hafta vizyona giren ‘Kapı’ filminde rol aldınız. Çekimler nasıl geçti?



- Küçüğün küçüğü bir rol aldım. Güzel bir proje olduğu için geri çevirmedim. Anlamlı projelerde yer almak insana onur veriyor. Filmde Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Erdal Beşikçioğlu gibi birçok efsane isim var.



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2 Sosyal medya kullanır mısınız?



- Sadece Twitter kullanıyorum. Benim adıma Instagram’da bir sürü hesap açılmış. Bu çok büyük bir ahlaksızlık. Savcılığa bildirdik ama hala değişen bir şey yok. Evime gazete alıyorum. Hayatı ve gündemi Instagram’dan takip edemem.







3 Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz?



- Hiç ilgilenmiyorum. İlgilenmediğim için başkaları bana söylüyor senin sayfanda şöyle şöyle olmuş diye. Bana ne! Ben savcılığa müracaatımı yaptım.







4 Sosyal medya yokken insanlar ne yapıyordu acaba?



- Daha iyi anlaşıyorduk. İletişimimiz daha iyiydi. Keşke sosyal medyayı bırakıp ,dumanla haberleşmeye dönsek.



Nasıl yani?



- Kızılderililer gibi işte... Doğru kullanmadıktan sonra hiçbir teknolojinin faydası olmaz. Otoban yapmışlar ve hız sınırı koymuşlar. Kimse dinlemiyor sonra ortalık kan gölüne dönüyor. Köprüler trafik azalsın, yollar kısalsın diye yapıldı. İnsanlar kendini atsın diye değil.







5 Bir gazetenin açtığı yarışmayla sinemaya adım attınız. Sizi oyuncu olmaya iten neydi?



- Fotoroman karakter kralı seçilmiştim. Her Adanalı gibi benim de kılavuzum Yılmaz Güney’di. Onun Adanalı ve bu sektörde olması çocukluğumdan itibaren beni kamçıladı. Yarışmayla birlikte oyunculuk kariyerim de başladı.



Hayatınızda hem oyunculuk hem taksicilik yaptığınız bir dönem de var.



- Geçmişte bir sürü iş yaptım. Oyunculuk yaparken geceleri taksi şoförlüğü yapıyordum. Bunu bir yıl boyunca hem de Beyoğlu’nda yaptım.





