Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 2019 başladı
Anadolu Ajansı
Türk ve uluslararası marka ve tasarımcıların ilkbahar/yaz 2020 koleksiyonları, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da modaseverlerin beğenisine sunuldu. 'Together' temalı moda haftasının ilk günü Natalie Kolyozyan'ın "Saturday Night or Sunday Morning" koleksiyonu defilesiyle başladı.
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1Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), sektör temsilcileri ve modacıların katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) başladı.
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"Together" temasıyla moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet eden etkinliğin ilk günü, moda tasarımcısı Natalie Kolyozyan'ın "Saturday Night or Sunday Morning" koleksiyonu defilesiyle başladı.
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Etkinliğin ilk gününde Önder Özkan, Bağzıbağlı Prıve X Özlem Erkan, Can Yunus Çetinkaya, Niyazi Erdoğan ve Özlem Sürer de yeni sezon koleksiyonlarını sergiledi.
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4Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her yıl iki kere düzenlenen etkinliğin ilerleyen günlerinde Mert Erkan, Mehmet Emiroğlu, İma, Yelda Aslan, Ceren Ocak, Murat Aytulum, Sudi Etuz, Yakup Biçer, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaıdı, Hemıngton, Kadir Kılıç, Kıth&Kın, Emre Pake, Seydullah Yılmaz, Lig Von Sıla, Exquıse, Gökhan Yavaş, Joın Us ve Çiğdem Akın da yeni sezon koleksiyonlarını sergileyecek.
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5Etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz'in A-Serisi 180 modeli de etkinlik boyunca Zorlu PSM girişinde davetlilerin beğenisine sunuluyor.
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6Türkiye ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonelleri başta olmak üzere binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlik, 11 Ekim'e kadar sürecek.
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7İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI, Moda Tasarımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği ve İstanbul Moda Akademisi tarafından destekleniyor.
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8Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'dan yansıyan kareler...
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