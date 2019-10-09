Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 2019'da podyum arkası (Özlem Süer kreasyonu)
Anadolu Ajansı
Türk ve uluslararası marka ve tasarımcıların ilkbahar/yaz 2020 koleksiyonları, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da modaseverlerin beğenisine sunuldu. İlk günün kapanışında Tasarımcı Özlem Süer, 2020 ilkbahar yaz kreasyonunu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında moda severlerin beğenisine sundu.
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1Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), sektör temsilcileri ve modacıların katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) başladı.
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2Together temasıyla moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet eden etkinliğin ilk gününde kapanışı Tasarımcı Özlem Süer'in 2020 ilkbahar yaz kreasyonu ile yapıldı.
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3Özlem Süer'in kreasyonunu tanıtmak üzere podyuma çıkacak mankenlerin son hazırlıkları objektiflere böyle yansıdı....
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