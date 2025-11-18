Meriç Aral 37 yaşına bastı: Pastasındaki yazı dikkat çekti
18.11.2025 14:38
NTV - Haber Merkezi
Kısa bir süre önce anne olan Meriç Aral, 17 Kasım'da 37 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan Meriç Aral, 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül 2024'te dünyaevine girdi.
Yakınlarının katıldığı bir düğünle Etiler'de evlenen ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Eylül ayında ilk kez anne baba olan ünlü çift, oğullarına Güneş adını verdi.
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ve şimdilerde oğluyla ilgilenen Aral, 17 Kasım'da 37 yaşına bastı.
Doğum gününü evde ailesi ve sevdikleriyle kutlayan ünlü oyuncu, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
Meriç Aral'ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu gelirken; pastasının üzerindeki "İyi ki doğdun Güneş’in annesi Meriç" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu, doğum günü fotoğraflarına "Güzel dilekleriniz ve tüm kutlamalar için çok teşekkür ederim" notunu düştü.