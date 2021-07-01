Merih Demiral'ın Kaş tatili

DHA 01.07.2021 - 12:23
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, tatilini Kaş'ta geçirdi.
Türk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası sonraso Kaş'a giden Demiral, Çukurbağ Yarımadası'ndaki bir butik otelde tatil yaptı.
Burada bol bol yüzüp, dinlenen Demiral, Kaş'taki dostlarıyla da bir araya geldi. Bir günlüğüne Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ne de giden Demiral, günübirlik Kekova turuna çıktı. K
Kekova turunda Simena Antik Kenti, Batık Kent, Gökkaya, Burç ve Buzalık koylarını gezip, koylarda denize giren, yatta güneşlenen Demiral, Üçağız Mahallesi dönüşünde gençlerle fotoğraf çektirdi.
Kaş'taki bir haftalık tatilini tamamlayan Demiral, 5 gün sürecek yat tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. Demiral'ın tatilinin ardından İtalya'ya döneceği öğrenildi.
Demiral, "Geçen yıl da tatilimi Kaş'ta geçirmiştim. Kaş beni büyüleyen bir yer. İleride futbolu bıraktığım zaman yaşamımı sürdüreceğim bir yer. Kaş'ı, Kekova'yı çok seviyorum. Buralarda tatil yapmak insanı dinlendiriyor. Denizi, doğası ve tarihiyle Likya'nın başkenti Kaş" dedi.