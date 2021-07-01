Merih Demiral'ın Kaş tatili

A Milli Futbol Takımı'nın ve Juventus'un defans oyuncusu Merih Demiral, Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yaptı.

DHA 01.07.2021 - 12:23

Merih Demiral'ın Kaş tatili - 1

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, tatilini Kaş'ta geçirdi. 

Merih Demiral'ın Kaş tatili - 2

Türk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası sonraso Kaş'a giden Demiral, Çukurbağ Yarımadası'ndaki bir butik otelde tatil yaptı. 

Merih Demiral'ın Kaş tatili - 3

Burada bol bol yüzüp, dinlenen Demiral, Kaş'taki dostlarıyla da bir araya geldi. Bir günlüğüne Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ne de giden Demiral,  günübirlik Kekova turuna çıktı. K

Merih Demiral'ın Kaş tatili - 4

Kekova turunda Simena Antik Kenti, Batık Kent, Gökkaya, Burç ve Buzalık koylarını gezip, koylarda denize giren, yatta güneşlenen Demiral, Üçağız Mahallesi dönüşünde gençlerle fotoğraf çektirdi. 

Merih Demiral'ın Kaş tatili - 5

Kaş'taki bir haftalık tatilini tamamlayan Demiral, 5 gün sürecek yat tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. Demiral'ın tatilinin ardından İtalya'ya döneceği öğrenildi.


Demiral, "Geçen yıl da tatilimi Kaş'ta geçirmiştim. Kaş beni büyüleyen bir yer. İleride futbolu bıraktığım zaman yaşamımı sürdüreceğim bir yer. Kaş'ı, Kekova'yı çok seviyorum. Buralarda tatil yapmak insanı dinlendiriyor. Denizi, doğası ve tarihiyle Likya'nın başkenti Kaş" dedi.

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