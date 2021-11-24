Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel

Merkel daha önce yaptığı açıklamada, evlerinde bir personel çalıştırdıklarını belirten Merkel, "Ancak her şeyi o yapmıyor. Biz eşimle kimin çamaşır makinesini açacağı ve çamaşırları asacağı ya da kimin ne zaman alışveriş yapacağı gibi konularda anlaşıyoruz" dedi.





