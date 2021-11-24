Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel

Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, Alman halkını eleştirdi. Sauer, Almanya'nın diğer ülkelere oranla daha düşük olan Covid-19 aşılanma oranının Alman halkının tembelliği ve kendini beğenmişliği'nden kaynaklandığını aktardı.

Haberler 24.11.2021 - 10:50

Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel - 1

Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Kuantum kimyası profesörlüğü görevinden 2017 yılında emekli olan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, halkın bilimi reddetmesinin hiç bu kadar görünür olmadığını dile getirdi.


Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel - 2

euronews Türkçe'nin İtalyan La Repubblica'dan aktardığına göre; Sauer, "Nüfusun üçte birinin bilimsel kanıtlarla ilgilenmemesini şaşırtıcı" bulduğunu açıkladı.


Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel - 3

"Bu kısmen Alman tembelliğine ve kendini beğenmişliğine bağlı" diyen Sauer, "Diğer kısım, aşı diktatörlüğü olarak düşündüğü şeye ideolojik olarak tepki gösteren insanlardan oluşuyor" dedi.


Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel - 4

Merkel daha önce yaptığı açıklamada, evlerinde bir personel çalıştırdıklarını belirten Merkel, "Ancak her şeyi o yapmıyor. Biz eşimle kimin çamaşır makinesini açacağı ve çamaşırları asacağı ya da kimin ne zaman alışveriş yapacağı gibi konularda anlaşıyoruz" dedi.


Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel - 5

Merkel, evin temizlenmesinin hizmetçinin işi olduğunu, ancak onun izne ayrılması durumunda, temizlik işini de eşiyle konuşarak aralarında paylaştıklarını ifade etmişti.

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