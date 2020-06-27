Merkür retrosu ne zaman bitiyor, burçları nasıl etkileyecek? (Merkür retrosu nedir?)

Gökyüzünde bir burçtaki normal seyahatini 21 günde tamamlayan ve bulunduğu burcun kimliğine bürünme özelliği taşıyan bu marifetli gezegenin en rahat ettiği burçlar tabii ki Başak ve İkizler’dir. Diğer hava ve toprak burçlarında da kendini güçlü olarak ifade eder ve bir doğum haritasında Güneş’ten ancak 45 derece uzaklaşabildiği için kişinin kimliğini, düşüncelerini ve aklından geçirdiklerini söze ya da yazıya dökme becerisini yönetir. Duygulara yenik düştüğü durumlar ise su burçlarında ortaya çıkar. Ateş gruplarında ise kontrolsüz ve güdüsel bir enerjiye sahip olup, dogmatik fikirleri savunmaya ve egonun otomatik sesi olarak kendini ortaya koymaya çok heves duyar. Bu dönemdeki Retrosunu (geri hareketini) duygusal enerjinin sel olup aktığı Yengeç Burcunda gerçekleştiriyor.