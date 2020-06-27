Merkür retrosu ne zaman bitiyor, burçları nasıl etkileyecek? (Merkür retrosu nedir?)

27.06.2020 - 07:00
Gökyüzünde bir burçtaki normal seyahatini 21 günde tamamlayan ve bulunduğu burcun kimliğine bürünme özelliği taşıyan bu marifetli gezegenin en rahat ettiği burçlar tabii ki Başak ve İkizler’dir. Diğer hava ve toprak burçlarında da kendini güçlü olarak ifade eder ve bir doğum haritasında Güneş’ten ancak 45 derece uzaklaşabildiği için kişinin kimliğini, düşüncelerini ve aklından geçirdiklerini söze ya da yazıya dökme becerisini yönetir. Duygulara yenik düştüğü durumlar ise su burçlarında ortaya çıkar. Ateş gruplarında ise kontrolsüz ve güdüsel bir enerjiye sahip olup, dogmatik fikirleri savunmaya ve egonun otomatik sesi olarak kendini ortaya koymaya çok heves duyar. Bu dönemdeki Retrosunu (geri hareketini) duygusal enerjinin sel olup aktığı Yengeç Burcunda gerçekleştiriyor.
İçinde bulunduğumuz günlerde geri hareketini sürdüren Merkür’ün hayatımızdaki aile, yuva, bağlılık, aidiyet duygusu, sezgiler, şefkat, koruma- kollama, annelik, beslemek, büyütmek, sahiplenme ve sindirim sistemi gibi konularla ilgili sıkıntıları, aksilikleri, geçmişten gelen tamamlanmamış eksik vurguları, su yüzüne taşıdığını gözlemlemekteyiz. 21 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Yengeç’teki Güneş Tutulması, Oğlak’taki Ay Tutulmasının Merkür’ün durağanlığına daha güçlü bir vurgu kattığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 13 Temmuz’a kadar aksilikler yaşamamak adına, hiçbir yeni işe girişmemeli, yarım kalanları tamamlayıp, önümüzdeki günlere sağlam adımlarla ilerlemeliyiz.
Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkisine gelince:
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Merkür’ün Yengeçteki geri hareketini, evinizin içinde deneyimliyorsunuz. Demek ailevi meseleler, bireyler arasındaki iletişim, bu dönemde önem kazanır. Evde eşyalarınız kaybolabilir ya da çalınabilir, Dikkatli olmakta fayda var. Eski günlere ait hatıralar canlanıp, küçüklüğünüzdeki günlere özlem duyabilirsiniz. Bazı Koç burçları ise deniz kenarında bir yazlık satmak ya da almak fikrine sıcak bakarlar.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Komşu, kardeş, yakın akrabalarla olan iletişiminizde gemişten beri halledemediğiniz konuları tekrar masaya yatırmak istersiniz. Küslüklerin, kırılganlıkların ortadan kalkması yararınıza olacaktır. Arabanız bozulabilir, kara yolculuklarında sıkıntlarla karşılaşabilirsiniz. Zihniniz geçmişteki olaylara takılı kalıp, obsesif bir ruh haline sizi taşıyabilir. Bun izin vermemeli bol bol deniz kenarında yürüyüşe çıkarak, günlük tutmayı denemelisiniz. Ticari faaliyetlerde aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.
Yükselen İkizler Ve İkizler Burcu: Para ve kazanç konularıyla ilgili sıkışık bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ailenizle ortak gelirlerinizin akışında bir durgunluk gözlenebilir. Sanatsal yeteneklerinizde ve sezgisel güçlerinizden yararlanacağınız bir süreçte olduğunuzu sakın unutmayın. Fikirlerinizi kendinize saklamadan, utanıp, sıkılmadan karşınızdakilere açık yüreklilikle ifade etmelisiniz. Aklınıza gelen şiirsel sözleri kağıda dökmek ruhsal sağlığınıza iyi gelir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Sanki 18 Haziran’dan beri her işiniz son anda hallolmuyor ve üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz. Çevrenizdekilerin sizi hiç anlamadığını, koruyup kollamadığını düşünebilirsiniz. Karşınızdakilere sunduğunuz ilgi ve şefkatin karşılıksız kaldığı yargısına varabilirsiniz. Bütün bunlar hep gökyüzünün sihirbazı Merkür’ün size oynadığı oyunlar. Onun bu geçici zorlamalarını umursamayın ve iç sezgilerinizin gücüne odaklanın. Bunu başarırsanız, 13 Temmuz’dan sonra her şeyin yavaş yavaş düzeldiğine tanıklık edersiniz. Sindirim sisteminize özen gösterin.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Merkür retrosunda haberci rüyalarınızın sesine kulak verin. Yeni kurmak istediğiniz yaşam akışınızı bu işaretlere göre şekillendirebilirsiniz. Aile bireyleri arasında sağlık sorunu yaşayanlara göz kulak olmak istersiniz. İş ortamınızda elinizde olmayan koşullara uyum göstermek sizi yorabilir. İnançlar ve bilinçaltı açılımları sayesinde sahip olduğunuz blokajlardan kurtulmak için spiritüel çalışmalardan yararlanın. Herkesten uzak kalmak, yalnızlığınızın keyfini çıkartmak istemek de çok haklısınız. 5 Ağustos sonrası keyfiniz yerine gelir.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Sosyal ilişkileriniz ve arkadaş ortamında eski günlere dönmek nostaljik konuşmalar yapmak hoşunuza gider. Uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızla bir araya gelmek istersiniz. Geleceğe ait yeni umutlar beslerken bir anda ümitsizliğe kapılıp kendinizi çaresiz ve yetersiz asla görmemelisiniz. Her kapanan kapının ardından bir yenisinin açıldığını unutmayın. Arkeoloji ve antik eşyalarla ilgili bilgi dağarcığınızı geliştirmek için bazı eğitimlere katılmak bu dönemde size iyi gelecektir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Aile hayatınızda yaklaşık 2 yıldır sizi uğraştıran konulara bir nokta koymak isteyeceksiniz. Annenizle aranızda bir ortak mal yüzünden fikir ayrılığı çıkabilir. Miras paylaşımı, hisse dağılımları ile ilgili geçmişten gelen problemleri bu dönemde çözüme kavuşturmak size yılın kalan ayları için kolaylık sağlar. Evlenmek, boşanmak, çocuk sahibi olmak gibi radikal kararları bu dönemde tekrar gözden geçirmelisiniz. İş değişikliği ya da yöneticilerinizle olan fikir paylaşımları sizin için ekstra önem arz eder.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hukuki sürece bağlı ilerleyen ailevi meselelerde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Yakın akrabalarınızla olan ortak konularda fikir çatışmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinize karşı duyduğunuz özlem bu dönemde daha çok artar. Akademik konularda süreçler askıya alınabilir. Uzun yolculuklarınızda iptaller söz konusu olacaktır. Son dakika değişimlerine karşı tedbirli olmalısınız.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu dönemde ortak paylaşımlarınızla ilgili aksiliklerin üstesinden gelmek iin epey ter dökeceksiniz. Miras, vergi, kredi konularıyla ilgili süreçlerin işleyişi ağır olacaktır. Eksik evraklar ya da karşınızdakilerin itirazları iş akışınızı olumsuz etkiler. Tahsilatlarınızda gecikmeler gündeme gelebilir. Eskiden alamadığınız ödemeleri tahsil edebilirsiniz. Mide ve sindirim sıkıntılarınızla ilgili Mr ultrason gibi tetkikleri ihmal etmeyin.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: İkili ilişkilerinizde karşınızdakilerin kırılgan ve alıngan tavırları sizi bezdirmiş olabilir. Ekstra şefkat ve ilgi göstermekten yorgun düşmüş olabilirsiniz. Yine de elinizden gelen empatiyi göstermeli, sevginin her şeyin üstesinden geleceğine inanmalısınız. Dost bildiklerinizin size sırt çevirmesinden üzüntü duymamak adına, gizli düşmanlıklar karşısında dikkatli olmalısınız. Bu dönemde asla bir ortaklığa adım atmamalı, sözleşme imzalamamalı ve iş değiştirmemelisiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bu dönemde en hassas konunuz sağlığınız olabilir. Ya da sevdiklerinizin sağlığı ile yakından ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Evcil hayvanınızın bakımı da ön plana çıkacaktır. Mesai arkadaşlarınız arasında kırgınlıklar yaşanabilir. Çalışma ve hizmet etme ruhuyla kendinizi herkesin yardımına koşan bir ambulans şoförü gibi hissedebilirsiniz. Rutin hayatın hızlı akışı sizi yorgun düşürmesin. Temmuzun ikinci yarısından sonra emeklerinizin karşılığını daha çok alırsınız. Sindirim sisteminizi yormayacak şekilde beslenmeye özen gösterin. Bol sıvı tüketin.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Bu dönemde eski sevgililerinizle yeniden iletişime geçebilir. Duygu dolu, romantik anlar yaşayabilirsiniz. Geri gelip ilan-ı aşk edenlere hemen kapılmayın. Olayların gerçekçi taraflarını gözden kaçırmazsanız sonunda üzülen taraf siz olmazsınız. Eski bir hobiniz bu dönemde gündeme gelebilir. Sanatçı yeteneğinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönemdesiniz. Çocuğunuzla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir. Onun istek ve ihtiyaçlarıyla uğraşmak sizi yoracaktır. Bol meditasyon yapmalı nefes çalışmalarından yararlanmalısınız.