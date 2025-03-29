Mersin bayram namazı saat kaçta? 2025 Mersin ili ve ilçeleri bayram namazı saati
Akdeniz’in en kalabalık illerinden birisi olan Mersin’de bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken müslümanlar,bayram namazına katılmaya ayrıca önem gösteriyor. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınıyor. Peki Mersin’de bayram namazı saat kaçta? İşte, Mersin bayram namazı saati 2025….
Mersin’de Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Her yaştan müslüman bayram namazı sonrası camilerde ilk bayramlaşmalarını yaşayacak. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken namaz saatini kaçırmak istemeyenler Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini takip ediyor. Peki Mersin’de bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…