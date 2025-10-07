Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çıkıyor

Mersin'de 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti yapılan kazıyla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Mersin Üniversitesi tarafından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla ‘Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor’ projesi hazırlandı.

Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yaptığı proje kapsamında, balinanın 4 yıl önce gömüldüğü Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçede öğrencilerin katılımıyla kazı çalışması başlatıldı. 

Mersin Valisi Atilla Toros, beraberindeki MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile kazı alanını ziyaret etti.

''BİLİME KATKI SUNACAK BİR ÇALIŞMA''

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Toros, şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılında karaya vuran Fin balinası bilimsel inceleme ve değerlendirme için su ürünleri fakültemizin bahçesine gömülmüş. Kazı aynı zamanda eğitim erkinliği birlikte yürüyor. 400’ün üzerinde öğrenci bu çalışmalara katılmak için kayıt yaptırdı. İskelet çıkartıldıktan sonra deniz canlıları müzesinde sergilenecek.''

İKİ GÜN İÇİNDE TÜM İSKELET GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise şunları söyledi:

"Fin balinasının kazısı devam ediyor. 415 öğrencimizin katılımıyla birlikte başladığımız kazı bugün dördüncü gününde. Dördüncü gün itibarıyla kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Şimdi bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz.” 

