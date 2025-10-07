Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çıkıyor
Mersin'de 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti yapılan kazıyla gün yüzüne çıkmaya başladı.
Mersin Üniversitesi tarafından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla ‘Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor’ projesi hazırlandı.
Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yaptığı proje kapsamında, balinanın 4 yıl önce gömüldüğü Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçede öğrencilerin katılımıyla kazı çalışması başlatıldı.
Mersin Valisi Atilla Toros, beraberindeki MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile kazı alanını ziyaret etti.