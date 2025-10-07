Mersin'de 4 yıl önce toprağa gömülen Fin balinasının iskeleti gün yüzüne çıkıyor

İKİ GÜN İÇİNDE TÜM İSKELET GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise şunları söyledi:

"Fin balinasının kazısı devam ediyor. 415 öğrencimizin katılımıyla birlikte başladığımız kazı bugün dördüncü gününde. Dördüncü gün itibarıyla kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Şimdi bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz.”