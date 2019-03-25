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Mert Alaş Kapadokya'da Bella Hadid'i fotoğraflayacak

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Kapadokya'da Bella Hadid'e bir marka için özel fotoğraf çekimi yapacak.

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    Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve fotoğrafçı Mert Alaş, Missoni markasının 2020 koleksiyon çekimi için Türkiye'ye geldi.

    (Fotoğraf: Arşiv) 

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    ABD'de yaşayan ve çekim için Türkiye'ye Hadid'den önce gelen Alaş, sosyal medyada Hadid'in gözlerinin fotoğrafını koyup “Bekliyorum” yazdı.
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    Aktarma yaparak Nevşehir’e geçen Hadid, burada Alaş ile birlikte bir çekim gerçekleştirecek.
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    İkili Instagram hesaplarının hikaye bölümünden de ziyaret ettikleri Kapadokya'dan yayın yapıyor.
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    İşte Alaş'ın Kapadokya paylaşımları...
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