Mert Alaş Kapadokya'da Bella Hadid'i fotoğraflayacak
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Kapadokya'da Bella Hadid'e bir marka için özel fotoğraf çekimi yapacak.
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve fotoğrafçı Mert Alaş, Missoni markasının 2020 koleksiyon çekimi için Türkiye'ye geldi.
(Fotoğraf: Arşiv)
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2ABD'de yaşayan ve çekim için Türkiye'ye Hadid'den önce gelen Alaş, sosyal medyada Hadid'in gözlerinin fotoğrafını koyup “Bekliyorum” yazdı.
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3Aktarma yaparak Nevşehir’e geçen Hadid, burada Alaş ile birlikte bir çekim gerçekleştirecek.
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4İkili Instagram hesaplarının hikaye bölümünden de ziyaret ettikleri Kapadokya'dan yayın yapıyor.
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5İşte Alaş'ın Kapadokya paylaşımları...
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