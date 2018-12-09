Mert Alaş: Parasız dönemlerim oldu, tuvalet temizledim, çay yaptım
Madonna, Irina Shayk, Naomi Campbell, Kate Moss gibi yıldızlarla hem yakın arkadaş olan hem de onların fotoğraflarını çeken dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, kariyerinin başlarında yaşadığı zor dönemi, “Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım” diye anlattı.
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Madonna, Irina Shayk, Naomi Campbell, Kate Moss, Bella Hadid, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü isimlerin moda fotoğrafçılığını üstlenen ve aynı zamanda ünlülerle yakın arkadaş olan Mert Alaş, bugün moda dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Isabella Blow Ödülü’nü alıyor.
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Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Alaş, ünlü bir fotoğrafçı olmadan önce, kariyerine başlarken Londra’da yaşadıklarını şöyle aktardı:
“Tanıştığım insanların birkaçı fotoğrafçıydı. Ondan sonra proje asistanlığı yapmaya ve çekimlere gitmeye başladım. Onlar bir şey çekiyorlar mesela, ben oradan atlıyorum, ‘Aa orasını neden şöyle yapmıyorsunuz?’ Bende de varmış demek ki öyle bir göz. Sonra dediler ki, ‘Sen niye gelip bizimle çalışmıyorsun?’ Ve sonra stüdyolarda çalışmaya başladım. Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım. 22 yaşındaydım.”
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“Ben bir proje gibiyim” diyen Alaş, “İnsanoğlunun evrimi gibi bir evrim geçirdim. Baktım Londra’da herkes zayıf, ‘Ben şişkolukla dikkat çekmek istemiyorum, zayıflamam lazım!’ dedim. Zayıfladım ama baktım vücudumda hiç kas yok. Hiç spor yapmamışım çocukken. Dedim ki, ‘Benim spor da yapmam lazım.’ Ne bileyim saçımın rengi şöyle, ‘Şöyle olması lazım.’ Kendimle oynadım çok. Daha doğrusu evrim geçirdim ve sonunda bu adam oldum” dedi.
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2005 yılında 115 kiloyken 44 kilo veren Alaş, “Ben sanatçıyım. Fotoğrafçı olarak konumlandırmıyorum kendimi. Fotoğraf da çekebilirim, müzikal de yapabilirim. Mesela şimdi bir moda evine kapsül koleksiyon hazırladım. Dünyanın bir numaralı kozmetik markalarından biriyle sürpriz makyaj ürünleri yaratıyorum. Benim renklerim, benim tarzım, benim kadınım. Bu küçük kıvılcımlar beni çok mutlu ediyor. Ben daha çok bir küratör olmak istiyorum. Bir imzam olsun, bu imzayı beğenenler benden ruj da alabilsin, ceket de, kitap da... Ya da benim dizayn ettiğim bir evde oturabilsin, benim dizayn ettiğim arabayı kullansın... Ben bakış açımı insanlarla paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.
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Fotoğraflarını çektiği ünlülerin başında Madonna gelen Alaş, “Ben çekime başlarken hayalimdeki bir karakterle başlıyorum. Çekeceğim kişiye bir rol veriyorum. Madonna olsa da veriyorum… Uzun uzun anlatıyorum. Bak şimdi sen o olacaksın, o böyle oturur, böyle kalkar, böyle ağlar… Sonra o karakter için kafamda bir film sahnesi hazırlıyorum. Çekim günü de karşımdakinin o rolü üstlenip üstlenememesiyle ortaya çıkan şey de fotoğraf oluyor” dedi.