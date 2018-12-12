Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a: Ölüm bizi ayırıncaya dek seni seveceğim

Mektup, “Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz. Sonsuza dek beden ve ruh olarak biriz ve kalbimin en derin parçasından gelen aşkla seni sevdiğimi bilmeni istiyorum” şeklinde devam ediyor.