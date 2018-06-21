Mert Fırat ile İdil Fırat ağustos ayında evlenecek mi?
Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi. İkilinin ağustos ayının ikinci haftası nikah yapmayı planladığı öne sürüldü.
1
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; yaşadığı birlikteliklerle de gündeme gelen oyuncu Mert Fırat ile İdil Fıratevlilik kararı aldı.
2
37 yaşındaki oyuncu, bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başlamıştı.
3
İki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı da iddia edildi. İddialara göre çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikah masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi sadece yakın çevresindekilere söyledi.
4
Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği de öne sürüldü.