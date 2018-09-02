Mert Fırat: İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım
İdil Fırat evlenmeye hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu" ifadelerini kullandı.
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8 Eylül’de Alaçatı’da nişanlısı İdil Fırat’la dünyaevine girecek olan oyuncu Mert Fırat özel hayatı hakkında ‘Ciddiyetten Uzak Kaçamak’ programına açıklamalarda bulundu.
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İlişkilerinde bu noktaya gelirken, tüm gelenekleri uyguladıklarını söyleyen Fırat, “Aileler geniş olunca, sadece anne-baba ve en yakınlarla gibi kısıtlama olmadan bu mutluluğu herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Düğün hazırlık aşamasında hiç strese girmedik” dedi.
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Beraberlikleri başladıktan tam altı ay sonra nikah masasına oturacaklarını belirten Fırat, İdil Fırat’la ilk tanıştığında, evleneceğini anladığını belirtti.
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37 yaşındaki oyuncu, “Normalde de biriyle tanışıp bir saniyede enerji alıyorsun. Sonra diyorsun ki, ‘Biz birlikte uzun yıllar çalışabiliriz, oyun yapabiliriz, senaryo yazabiliriz, film çekebiliriz.’ Aşk için de böyle oluyor. İlk bir haftada, geçen birkaç günde, bunu anlayabiliyorsun. Böyle de oldu. Tabii aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” diye konuştu.