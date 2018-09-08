Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi
ntv.com.tr
Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat ile iş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan düğünle dünya evine girdi.
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Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, İzmir'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.
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Düğünde çiftin yakın arkadaşları ile Melisa Sözen, Harun Tekin, Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır, Oğulcan Engin, Elif Engin, Zeynep Çarmıklı, Kerim Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.
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Çeşme Alaçatı’da düzenlenen düğünden ilk görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.
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GELİNİN BABASI DÜĞÜNE KATILMADI
Evlilik kararının hızlı alındığını düşünen İdil Fırat’ın babası iş insanı Önder Fırat’ın düğüne katılmadığı açıklandı.