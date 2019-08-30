Merve Çağıran yeni dizisi Çocuk'u anlattı

1 Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Çağıran yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak Çocuk'ta rol alacak. Çağıran sezon öncesi yeni dizisini anlattı.







2 1441 Productions imzasını taşıyan ve annelikleri ile sınanan 4 kadının hikayesinin anlatıldığı Çocuk dizisinde Merve Çağıran, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçen Akça karakterini canlandırıyor.







3 İlk kez bir anneyi canlandıran oyuncu yeni projesini şu sözlerle anlattı: "Hikayede, karakterlerin zaaflarının salt kötülük olarak görülmediği, iyilikleri de kötülükleri de içlerinde barındırdıkları, bu yüzden de onları anlayabildiğimiz, empati kurabildiğimiz bir bakış açısı var."





4 "Çocuğuna daha iyi bir gelecek verebilmek adına onu terk etmek zorunda kalan Akça’nın yaşadıkları ve hikayedeki aile çocuk ilişkileri beni çok etkiledi. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Akça'nın hayatında aşka yer yok aslında."







5 "Akça'nın Hasan'la olan hastalıklı ilişkisi hayatından aşkı çıkarmasına neden olmuş. Ta ki Ali Kemal ile yolları kesişene kadar.. Hepimiz gibi Akça’nın da aşka ihtiyacı var. Ne kadar kaçsa da aşk bir şekilde Akça’yı içine alacak. İnandıktan sonra her şeyi göze alabilecek ve her koşulda dimdik ayakta duran bir kadın karakter Akça.”





