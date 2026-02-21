Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu'ndan bebek müjdesi. "Ramazan bereketiyle geldi"

Karnının büyüdüğü dikkatlerden kaçmayan Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile verdiği pozları ""Ramazan bereketiyle geldi" notuyla paylaştı.

İlk kez bebek sahibi olmaya hazırlanan ünlü çifte çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi. Bebeğin cinsiyeti ve doğumun ne zaman gerçekleşeceği de merak konusu oldu.