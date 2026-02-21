Merve Dinçkol ile Feyyaz Şerifoğlu'ndan bebek müjdesi. "Ramazan bereketiyle geldi"
NTV - Haber Merkezi
Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine giren spiker Merve Dinçkol ile oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu.
"Camdaki Kız" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.
İlk danslarını Kenan Doğulu’nun “Tencere Kapak” şarkısıyla yapan ünlü çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Mutlu beraberliklerini gözlerden uzak yaşayan Dinçkol ile Şerifoğlu'ndan güzel haber geldi.
DÜĞÜNDEN AYLAR SONRA BEBEK MÜJDESİ
Ünlü çift, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi verdi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
İLK KEZ ANNE BABA OLACAKLAR
Karnının büyüdüğü dikkatlerden kaçmayan Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile verdiği pozları ""Ramazan bereketiyle geldi" notuyla paylaştı.
İlk kez bebek sahibi olmaya hazırlanan ünlü çifte çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi. Bebeğin cinsiyeti ve doğumun ne zaman gerçekleşeceği de merak konusu oldu.