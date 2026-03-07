Merve Dizdar: "100 metrekare evde yaşıyorum, asansör de yok"
07.03.2026 10:58
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Merve Dizdar gündelik yaşamına dair konuştu. Mütevazı bir hayat süren Dizdar, evinin 100 metrekare olduğunu, yemek ve temizliğini kendi yaptığını anlattı.
Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan ve son olarak "Kral Kaybederse" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Dizdar, günlük yaşamına dair konuştu. 2024 yılında nikah masasına oturduğu Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan Dizdar, son röportajında sade bir yaşamı olduğunu anlattı.
"APARTMANDA ASANSÖR BİLE YOK"
Günlük rutinlerinden bahseden 39 yaşındaki ünlü oyuncu, "Oyunlara gidiyorum, okuyorum, izliyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum, spor yapıyorum" dedi.
"Yemeğimi ve temizliğimi de kendim yapıyorum" diyen Dizdar, "Hep yaptığım için alışmış olmam gerek ama..." dedi. Yardım almadığını ifade eden ünlü isim, "Kendim yapabiliyorum, zaten ufacık evim var" şeklinde konuştu.
Ardından evini anlatan Merve Dizdar, "100 metrekare evim var. Apartman dairesi, asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" dedi.
CANNES'DA ÖDÜL ALDI
25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Dizdar, “Vatanım Sensin”, “Yüz Yüze”, “Mucize Doktor” ve “Ömer” gibi yapımlarda rol aldı.
“Masumlar Apartmanı” dizisiyle şöhreti yakalayan Merve Dizdar, “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki performansıyla 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve bunu başaran ilk Türk oyuncu oldu. Ünlü isim, son olarak Star TV'de yayınlanan “Kral Kaybederse” dizisinde Fadi karakterine hayat verdi.
"BENİM ŞIMARMAM ZOR"
Doğallı ile dikkat çeken ünlü isim, daha önceki bir röportajında hakkındaki olumsuz yorumlarla ilgili konuşmuş ve “Ün seni böyle yaptı diyorlar ama hayır, ün beni bir şey yapmadı. Yapamaz da, çünkü ün benim yol göstericim değil. Ben ünlü olmasaydım da mesleğimi yapardım. Ün mü yani insanları şımartan? En azından benim için bu geçerli değil” demişti.
Tiyatrocu olduğunu ve disiplinli bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Merve Dizdar, "Benim şımarmam çok zor. Beni parasızlık da etkilemez, ben parasızlık gördüm. O yüzden bana her şeyi desinler ama bunu demesinler. Ben işçi çocuğuyum, beni böyle yıldıramazlar” şeklinde konuşmuştu.