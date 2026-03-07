Merve Dizdar: "100 metrekare evde yaşıyorum, asansör de yok"

Doğallı ile dikkat çeken ünlü isim, daha önceki bir röportajında hakkındaki olumsuz yorumlarla ilgili konuşmuş ve “Ün seni böyle yaptı diyorlar ama hayır, ün beni bir şey yapmadı. Yapamaz da, çünkü ün benim yol göstericim değil. Ben ünlü olmasaydım da mesleğimi yapardım. Ün mü yani insanları şımartan? En azından benim için bu geçerli değil” demişti.

Tiyatrocu olduğunu ve disiplinli bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Merve Dizdar, "Benim şımarmam çok zor. Beni parasızlık da etkilemez, ben parasızlık gördüm. O yüzden bana her şeyi desinler ama bunu demesinler. Ben işçi çocuğuyum, beni böyle yıldıramazlar” şeklinde konuşmuştu.