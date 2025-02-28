Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri
Meryem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 19. suresi olarak bilinir. Kaynaklarda Mekke döneminde indiği belirtilir. Bazı tefsir bilginleri, surenin 58 ve 71. ayetlerinin Medine dönemine ait olduğunu söyler. Toplam 98 ayetten oluşur. Bazı kaynaklarda, Meryem Suresi’nin temel hedefi olarak tevhid inancının pekiştirilmesi ve nübüvvetin gerçekliğinin açıklanması ifade edilir.
MERYEM SURESİ NEDİR?
Meryem Suresi'nin temel konuları arasında, tevhid inancını güçlendirme amacıyla anlatılan bazı peygamber kıssaları ve kıyamet tasvirleri yer alır. Yahudilerin Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa hakkındaki iddialarının geçersizliğini vurgular. Hz. Zekeriyya’ya ileri yaşta Yahya’nın verilmesi, Hz. Meryem’in mucizevi biçimde babasız olarak Hz. İsa’yı doğurması, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Harun ve diğer peygamberlerin hak dine davet gayretleri surede öne çıkan anlatılardır. İniş sırasına bakıldığında, çeşitli rivayetlere göre Kur’an’daki konumu 44. ya da 45. sure şeklinde kabul edilse de Mushaf’taki sıralamada 19. sure olarak geçer. Surenin ismi, Hz. Meryem’den bahsettiği için özellikle bu adla anılır. İçerisinde tilavet secdesi bulunan surelerdendir.
MERYEM SURESİ'Nİ OKUMAK VE MERYEM SURESİ DİNLEMEK
Meryem Suresi’ni okumak, tevhid inancına dair önemli mesajlar barındırdığı için tavsiye edilir. Okunuşu ve dinlenmesi sırasında, özellikle Hz. Meryem’in babasız çocuk doğurması gibi mucizevi olaylar düşünülerek Allah’ın kudreti hatırlanır. Surede zikredilen Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya kıssası, duada ısrarcı olmanın önemini yansıtır. Meryem Suresi’ni sesli olarak dinlemek de gönüllere huzur verir. Sureyi anlamıyla birlikte okumak, merak edilen peygamber hikâyelerinin daha iyi kavranmasına yardımcı olur. Dinleme veya okuma öncesi abdest alınmasının manevi bir hazırlık olduğu düşünülür; ancak abdest bulunmasa da sure meali okunabilir. Günlük yaşamın yoğunluğunda kısa bir duraklama yaparak, Meryem Suresi’ni dinlemek veya okumak, iman tazelemek açısından faydalı görülür. Bu yönüyle sure, birçok mümin tarafından bereket kaynağı olarak kabul edilir. İçeriğinde Hz. Meryem’in iffeti ve Hz. İsa’nın doğumu hakkında detaylar yer aldığı için, sahih bilgilere ulaşmak ve dini konuları öğrenmek isteyenlerce sıkça başvurulan bir metin olarak değerlendirilir.