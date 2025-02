Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri

MERYEM SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Meryem Suresi, Mushaf sıralamasına göre 19. sure olarak yer alır. Kaynaklarda, genellikle 16. cüz içinde bulunduğu belirtilir. Kuran-ı Kerim’de tam olarak hangi sayfada başladığı, farklı basımlardaki yazım ve puntoların değişmesine rağmen çoğunlukla 304. sayfa civarında rastlanır. Her ne kadar sayfa numarası, basım özelliklerine bağlı olarak değişebilse de yaygın Diyanet basımlarında Meryem Suresi’nin 304. sayfa etrafında yer aldığı ifade edilir. Bu durum, mushaftaki konumunun diğer surelerle sıralanışına göre hesaplanmasından kaynaklanır. İçerik bakımından 98 ayetlik bir sure olduğundan, 304. sayfadan başlayıp sonraki sayfalara kadar uzar. Tam sayfa numarası net olarak her yayında biraz değişebilse de pek çok meşhur mushaf basımı, surenin 304. sayfada başladığını işaret eder. Bu nedenle Meryem Suresi’ni okumak isteyenler, genellikle 16. cüzün içinde aranması gerektiğini göz önünde bulundurur.





MERYEM SURESİ KAÇ SAYFA?

MERYEM SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? MERYEM SURESİ'NİN FAYDALARI

MERYEM SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Meryem Suresi, 98 ayetten oluşur. Uzunluk bakımından birkaç sayfayı kapsadığı görülür. Genellikle 16. cüz içerisinde yer aldığı için bir mushafın standart baskılarında iki veya üç sayfaya yayılabileceği ifade edilir. Bu durum, basım ölçülerine ve yazı puntolarına bağlı biçimde birkaç satır değişikliğine uğrayabilir. Bazı mushaflarda sure, 304. sayfada başlayıp 306. sayfaya kadar uzanır. Dolayısıyla “kaç sayfa?” sorusuna net bir cevap vermek için basım detayları incelenmelidir. Meryem Suresi, orta uzunlukta bir metin sayılabileceğinden, satır düzeni ve boyutlarına göre genellikle iki buçuk, bazen üç sayfa kadar yer kaplar. Bu yüzden okurken sayfa sayısından ziyade ayet numaralarıyla hareket etmek daha yaygındır. Her basımda en doğrusu surenin 19. sırada ve 16. cüz içinde olduğunu bilerek ayetleri düzenli şekilde takip etmektir.Meryem Suresi, dinî kaynaklarda tevhidi pekiştiren, peygamberlerin mücadelesini anlatan ve okuyan kişiye ibret veren içerikler barındırmasıyla öne çıkar. Fazileti hakkında bazı rivayetler bulunsa da kesin bilgi olarak sadece tevhid inancına dair mesajlar taşıdığı bilinir. Hz. Zekeriyya’nın duasının kabulü, Hz. Meryem’in zorlu bir imtihandan Allah’ın yardımıyla çıkışı gibi kıssalar, sureyi okuyanlara ümit aşılar. Hz. Yahya’nın doğumu ve Hz. İsa’nın babasız doğması gibi mucizeler de Allah’ın kudretinin sınırsızlığını hatırlatır. Meryem Suresi’ni düzenli okumak, içerdiği öğütler sayesinde kişi üzerinde manevi bir farkındalık oluşturur. Bazı yorumlar, bu sureyi okuyanların peygamber kıssalarına dair önemli dersler çıkardığını ve dualarının önemini daha iyi anladığını belirtir. Her ne kadar “sır” veya özel durumlar hakkında kesin ifadeler kullanmak sakıncalıysa da, Meryem Suresi’nin ruhu ve manasıyla okunması faziletli bir ibadet uygulaması şeklinde görülür.Meryem Suresi, genel kabul görmüş bilgilere göre 16. cüz içinde yer alır. Bazı Mushaf nüshalarında sure, 16. cüzün başlangıcına yakın bir yerde bulunur ve birkaç sayfa içinde tamamlanır. Cüzlere ayrım, surelerin uzunlukları ve ineniş sırasından ziyade, standart Mushaf düzenine göre yapılmıştır. Bu sebeple “16. cüz” denildiğinde, surenin büyük bölümünü veya tamamını içine alabilecek bir kısım anlaşılır. Meryem Suresi, 18. sure olan Kehf Suresi’nden sonra gelir ve 20. sure olan Tâhâ Suresi’nden hemen önceki konumda yer alır. Bu nedenle, 16. cüz içindeki sıralamada bulunur. Kur’an-ı Kerim’de cüz taksimi, kolay okunmayı sağlamaya yönelik bir bölümleme olduğu için, surelerin cüz içindeki konumunu bilmek isteyenler 16. cüzde Meryem Suresi’ni aramaları gerektiğini dikkate alabilir.