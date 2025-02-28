Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri

Meryem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 19. suresi olarak bilinir. Kaynaklarda Mekke döneminde indiği belirtilir. Bazı tefsir bilginleri, surenin 58 ve 71. ayetlerinin Medine dönemine ait olduğunu söyler. Toplam 98 ayetten oluşur. Bazı kaynaklarda, Meryem Suresi’nin temel hedefi olarak tevhid inancının pekiştirilmesi ve nübüvvetin gerçekliğinin açıklanması ifade edilir.

Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 1

MERYEM SURESİ NEDİR?


 Meryem Suresi'nin temel konuları arasında, tevhid inancını güçlendirme amacıyla anlatılan bazı peygamber kıssaları ve kıyamet tasvirleri yer alır. Yahudilerin Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa hakkındaki iddialarının geçersizliğini vurgular. Hz. Zekeriyya’ya ileri yaşta Yahya’nın verilmesi, Hz. Meryem’in mucizevi biçimde babasız olarak Hz. İsa’yı doğurması, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Harun ve diğer peygamberlerin hak dine davet gayretleri surede öne çıkan anlatılardır. İniş sırasına bakıldığında, çeşitli rivayetlere göre Kur’an’daki konumu 44. ya da 45. sure şeklinde kabul edilse de Mushaf’taki sıralamada 19. sure olarak geçer. Surenin ismi, Hz. Meryem’den bahsettiği için özellikle bu adla anılır. İçerisinde tilavet secdesi bulunan surelerdendir.

MERYEM SURESİ'Nİ OKUMAK VE MERYEM SURESİ DİNLEMEK


Meryem Suresi’ni okumak, tevhid inancına dair önemli mesajlar barındırdığı için tavsiye edilir. Okunuşu ve dinlenmesi sırasında, özellikle Hz. Meryem’in babasız çocuk doğurması gibi mucizevi olaylar düşünülerek Allah’ın kudreti hatırlanır. Surede zikredilen Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya kıssası, duada ısrarcı olmanın önemini yansıtır. Meryem Suresi’ni sesli olarak dinlemek de gönüllere huzur verir. Sureyi anlamıyla birlikte okumak, merak edilen peygamber hikâyelerinin daha iyi kavranmasına yardımcı olur. Dinleme veya okuma öncesi abdest alınmasının manevi bir hazırlık olduğu düşünülür; ancak abdest bulunmasa da sure meali okunabilir. Günlük yaşamın yoğunluğunda kısa bir duraklama yaparak, Meryem Suresi’ni dinlemek veya okumak, iman tazelemek açısından faydalı görülür. Bu yönüyle sure, birçok mümin tarafından bereket kaynağı olarak kabul edilir. İçeriğinde Hz. Meryem’in iffeti ve Hz. İsa’nın doğumu hakkında detaylar yer aldığı için, sahih bilgilere ulaşmak ve dini konuları öğrenmek isteyenlerce sıkça başvurulan bir metin olarak değerlendirilir.

YAŞAM HABERLERİ

Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 2

MERYEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Meryem Suresi, Arapça metniyle birlikte okunması istenen surelerden biridir. Surenin tamamı şu şekildedir:

  1. كهيعص
  2. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
  3. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا
  4. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
  5. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا
  6. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
  7. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا
  8. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا
  9. قَالَ كَذَٰلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
  10. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
  11. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
  12. يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
  13. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا
  14. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا
  15. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
  16. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
  17. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
  18. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا
  19. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
  20. قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
  21. قَالَ كَذَٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا
  22. فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
  23. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا
  24. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
  25. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
  26. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا
  27. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا
  28. يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
  29. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
  30. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
  31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
  32. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
  33. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
  34. ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
  35. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
  36. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
  37. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ
  38. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
  39. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
  40. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
  41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
  42. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا
  43. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
  44. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا
  45. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا
  46. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا
  47. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
  48. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا
  49. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
  50. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
  51. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
  52. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
  53. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
  54. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
  55. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
  56. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
  57. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
  58. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
  59. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
  60. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
  61. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا
  62. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
  63. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا
  64. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
  65. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
  66. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا
  67. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا
  68. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
  69. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا
  70. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا
  71. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۙ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
  72. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا
  73. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا
  74. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا
  75. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا
  76. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا
  77. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا
  78. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا
  79. كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا
  80. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا
  81. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا
  82. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
  83. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
  84. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا
  85. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا
  86. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا
  87. لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا
  88. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا
  89. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا
  90. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
  91. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا
  92. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
  93. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا
  94. لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا
  95. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
  96. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا
  97. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا
  98. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 3

MERYEM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Burada, Arapça metnin satır sırasına uygun şekilde Latin harflerle okunuşu yer alır. Metnin eksiksiz tamamı şöyledir:

  1. Kef Hâ Yâ Ayn Sâd
  2. Zikru rahmeti rabbike abdehû zekeriyyâ
  3. İz nâdâ rabbehû nidâen hafiyyâ
  4. Kâle rabbi innî vehenel azmu minnî veşte‘alerr’esu şeybâ ve lem ekun biduâike rabbi şakiyyâ
  5. Ve innî hıftul-mevâliye min verâî ve kânetimraetî âkirâ, feheb lî milledunke veliyyâ
  6. Yerisunî ve yerisü min Âli Ya‘kûbe vec‘alhû rabbi radıyyâ
  7. Yâ zekeriyyâ innâ nübesshiruke biğulâmin ismuhû yahyâ lem nec‘al lehû min kablü semiyyâ
  8. Kâle rabbi ennâ yekûnü lî gulâmün ve kânetimraetî âkirâ ve kad beleğtü minel-kiberi ‘itiyyâ
  9. Kâle kezâlik, kâle rabbuke huve ‘aleyye heyyinün ve kad halaktüke min kablü ve lem teku şey’â
  10. Kâle rabbi’c’al lî âyeh, kâle âyetüke ellâ tukellimen-nâse selâse leyâlin seviyyâ
  11. Feharece alâ kavmihî minel-mihrâbi feevhâ ileyhim en sebbehû bukreten ve aşiyyâ
  12. Yâ yahyâ huzil-kitâbe bi kuvveh, ve âteynâhül-hukme sabiyyâ
  13. Ve hanânen mil-ledünnâ ve zekâh, ve kâne tekıyyâ
  14. Ve berren bi vâlideyhi ve lem yekun cebbâran ‘asiyyâ
  15. Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yüb’asü hayyâ
  16. Vezkur fil kitâbi meryem, izintebezet min ehlihâ mekânen şarkıyâ
  17. Fettehazet min dûnihim hicâben feerselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ
  18. Kâlet innî e‘ûzü bir-rahmâni minke in kunte tekıyyâ
  19. Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ
  20. Kâlet ennâ yekûnü lî gulâmün ve lem yemsessnî beşerun ve lem ekü bagıyyâ
  21. Kâle kezâlik, kâle rabbuki huve ‘aleyye heyyinün ve li nec‘alehû âyeten lin-nâsi ve rahmeten minnâ ve kâne emran makdıyyâ
  22. Fehamelethû fentebezet bihî mekânen kasiyyâ
  23. Fe eccâehel-mehâdu ilâ ciz‘i’n-nahleh, kâlet yâ leytenî mittü kablehâzâ ve kuntu nasyen mensiyyâ
  24. Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ
  25. Ve huzzî ileyki bi ciz’i’n-nahleti tüsâkit ‘aleyki rutaben ceni yyâ
  26. Fe kulî ve’şrabî ve karrî ‘aynâ, feimmâ terayinne minel-beşeri ehaden fekûlî innî nezertü lir-rahmâni savmen fe len ukellime’l-yevme insiyyâ
  27. Fe etet bihî kavmehâ tahmiluh, kâlû yâ meryem, le kad ci’ti şey’en feriyyâ
  28. Yâ uhte hârûne mâ kâne ebûki imraa sevv’in ve mâ kânet ummuki bagıyyâ
  29. Fe eşâret ileyh, kâlû keyfe nukellimü men kâne fil-mehdi sabiyyâ
  30. Kâle innî abdullâhi, âtâniyel-kitâbe ve ce‘alenî nebiyyâ
  31. Ve ce‘alenî mübâraken eyne mâ kuntu ve evsânî bis-salâti vez-zekâti mâ dumtu hayyâ
  32. Ve berren bi vâlidetî ve lem yec‘alnî cebbâran şekıyyâ
  33. Ves-selâmu ‘aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub‘asu hayyâ
  34. Zâlike ‘Îsabnu meryem, kavlel-hakkıllezi fîhi yemterûn
  35. Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin, sübhâneh, izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehû kün feyekûn
  36. Ve inne’llâhe rabbî ve rabbukum fa’budûh, hâzâ sırâtun mustekîm
  37. Fahtelefel-ahzâbu min beynihim, fe veylül-lillezîne keferû min meşhedi yevmin ‘azîm
  38. Esmi‘ bihim ve ebsır yevme ye’tûnenâ, lâkiniz-zâlimûne’l-yevme fî dalâlin mubîn
  39. Ve enzırhum yevmel-hasreti iz kudıye’l-emr, ve hum fî ğafletin ve hum lâ yu’minûn
  40. Innâ nahnu nerisul-arda ve men ‘aleyhâ ve ileynâ yurce’ûn
  41. Vezkur fil-kitâbi ibrâhîme, innehu kâne sıddîkan nebiyyâ
  42. İz kâle li ebîhi yâ ebeti lime ta‘budu mâ lâ yesmeu ve lâ yubsiru ve lâ yuğnî ‘anke şey’â
  43. Yâ ebeti innî kad câenî minel-‘ılmi mâ lem ye’tike fettebi’nî ehdike sırâtan seviyâ
  44. Yâ ebeti lâ ta‘budiş-şeytân, inneş-şeytâne kâne lir-rahmâni ‘asiyyâ
  45. Yâ ebeti innî ehâfu en yemesseke ‘azâbun miner-rahmâni fe tekûne li’ş-şeytâni veliyyâ
  46. Kâle erâğıbun ente an âlihatî yâ ibrâhîmu leil-lem tentehi leercumenneke vehcurnî meliyyâ
  47. Kâle selâmun ‘aleyk, se’estagfiru leke rabbî, innehu kâne bî hafiyyâ
  48. Ve a’tezelukum ve mâ ted’ûne min dûnillâhi ve ed‘û rabbî ‘asâ ellâ ekûne biduâi rabbî şakiyyâ
  49. Fe lemmâ’tazelehum ve mâ ya‘budûne min dûnillâhi vehebnâ lehû ishâka ve ya‘kûb, ve kullen cealnâ nebiyyâ
  50. Ve vehebnâ lehum mirrahmetinâ ve cealnâ lehum lisâne sıdkın ‘aliyyâ
  51. Vezkur fil-kitâbi mûsâ, innehu kâne muhlasen ve kâne rasûlen nebiyyâ
  52. Ve nâdeynâhu min cânibi’t-tûril-eymeni ve karrabnâhu neciyyâ
  53. Ve vehebnâ lehu min rahmetinâ ehâhu hârûne nebiyyâ
  54. Vezkur fil-kitâbi ismâîle, innehu kâne sâdıkal va‘di ve kâne rasûlen nebiyyâ
  55. Ve kâne ye’muru ehlehu bis-salâti vez-zekâti ve kâne inde rabbihî mardiyyâ
  56. Vezkur fil-kitâbi idrîse, innehu kâne sıddîkan nebiyyâ
  57. Ve refa‘nâhu mekânen ‘aliyyâ
  58. Ulâikellezîne en‘amallâhu ‘aleyhim minen nebiyyîne min zürriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ mea nûhın ve min zürriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ vectebeynâ. İzâ tütlâ ‘aleyhim âyâtür-rahmâni harrû sücceden ve bukiyyâ
  59. Fe halefe min ba‘dihim halfün edâus-salâti vettebe‘uş-şehevâti fe sevfe yelkavne ğayyâ
  60. İllâ men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne şey’â
  61. Cennâti adninilletî veader-rahmânu ibâdehû bilğayb, innehu kâne va‘dühû me’tiyyâ
  62. Lâ yesme‘ûne fîhâ lagven illâ selâmâ, ve lehum rizkuhum fîhâ bukreten ve aşiyyâ
  63. Tilkel cennetulletî nûrisu min ‘ibâdinâ men kâne tekıyyâ
  64. Ve mâ netenezzelü illâ bi emri rabbik, lehû mâ beyne eydînâ ve mâ halfenâ ve mâ beyne zâlik, ve mâ kâne rabbuke nesiyyâ
  65. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, fa‘budhû vastabir li ‘ibâdetih, hel ta‘lemu lehû semiyyâ
  66. Ve yekûlul-insânu e izâ mâ mittu le sevfe ukhracü hayyâ
  67. E ve lâ yezkurul-insânu ennâ halaknâhu min kablu ve lem yeku şey’â
  68. Fe ve rabbike le nahşurennehum ve’ş-şeyâtîne summe le nuhdırannahum havle cehenneme cisiyyâ
  69. Summe le nenzîannen min kulli şî’atin eyyuhum eşeddü ‘aler-rahmâni ‘itiyyâ
  70. Summe le nahnu a’lemu billezîne hum evlâ bihâsıliyyâ
  71. Ve imminkum illâ vâriduhâ, kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ
  72. Summe nüneccîllezîne’t-te kav ve nezeruz-zâlimîne fîhâ cisiyyâ
  73. Ve izâ tütlâ ‘aleyhim âyâtunâ beyyinâtin, kâlellezîne keferû lillezîne âmenû eyyul-ferîkayni hayrun mekâmen ve ahsenü nediyyâ
  74. Ve kem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu esâsen ve rı’yyâ
  75. Kul men kâne fid dalâleti felyemdud lehür-rahmânu meddâ, hattâ izâ raev mâ yûadûne immel-‘azâbe ve imma’s-sâ’ah fe seya‘lemûne men huve şerrun mekânen ve ed‘afu cundâ
  76. Ve yezîdullâhüllezînehtedev hüdâ, vel-bâkıyâtüs-sâlihâtü hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun mereddâ
  77. E fe raeytellezî kefera bi âyâtinâ ve kâle leûteyenne mâlen ve veledâ
  78. Ettalea’l-ğaybe emittehaze ınder-rahmâni ahdâ
  79. Kellâ, senektubu mâ yekûlu ve nemuddü lehu minel-‘azâbi meddâ
  80. Ve nerisühû mâ yekûlu ve ye’tînâ ferdâ
  81. Vettehazû min dûnillâhi âliheten liyekûnû lehum ‘izzâ
  82. Kellâ, seyekfurûne bi ‘ibâdetihim ve yekûnûne ‘aleyhim dıddâ
  83. E lem tera ennâ erselnâ’ş-şeyâtîne ‘alel-kâfirîne te’uzzuhum ezzâ
  84. Fe lâ ta’cel ‘aleyhim innemâ ne‘uddü lehum addâ
  85. Yevme nahşurul-müttekîne ile’r-rahmâni vefdâ
  86. Ve nesûkul mücrimîne ilâ cehenneme virdâ
  87. Lâ yemlikûne’ş-şefâate illâ menittehaze ınder-rahmâni ahdâ
  88. Ve kâlû’t-tehazer-rahmânu veledâ
  89. Lekad ci’tum şey’en iddâ
  90. Tekâdüs-semâvâtü yetefetterne minhû ve tenşekkul ardu ve tehirru’l-cibâlu heddâ
  91. En deav lir-rahmâni veledâ
  92. Ve mâ yenbeğî lir-rahmâni en yettehize veledâ
  93. İn kullu men fis-semâvâti vel ardı illâ âtir-rahmâni ‘abdâ
  94. Lekad ahsâhum ve addehum addâ
  95. Ve küllühum âtîhî yevmel-kıyâmeti ferdâ
  96. Innellezîne âmenû ve amilüs-sâlihâti se yec‘alu lehumur-rahmânu vüddâ
  97. Fe innemâ yessernâhû bi lisânike li tübeşşira bihil-müttekîne ve tünzira bihî kavmen lüddâ
  98. Ve kem ehleknâ kablehum min karn, hel tuhissü minhum min ehadin ev tesme‘u lehum rikzâ
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 4

MERYEM SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Meryem Suresi, Mushaf sıralamasına göre 19. sure olarak yer alır. Kaynaklarda, genellikle 16. cüz içinde bulunduğu belirtilir. Kuran-ı Kerim’de tam olarak hangi sayfada başladığı, farklı basımlardaki yazım ve puntoların değişmesine rağmen çoğunlukla 304. sayfa civarında rastlanır. Her ne kadar sayfa numarası, basım özelliklerine bağlı olarak değişebilse de yaygın Diyanet basımlarında Meryem Suresi’nin 304. sayfa etrafında yer aldığı ifade edilir. Bu durum, mushaftaki konumunun diğer surelerle sıralanışına göre hesaplanmasından kaynaklanır. İçerik bakımından 98 ayetlik bir sure olduğundan, 304. sayfadan başlayıp sonraki sayfalara kadar uzar. Tam sayfa numarası net olarak her yayında biraz değişebilse de pek çok meşhur mushaf basımı, surenin 304. sayfada başladığını işaret eder. Bu nedenle Meryem Suresi’ni okumak isteyenler, genellikle 16. cüzün içinde aranması gerektiğini göz önünde bulundurur.

MERYEM SURESİ KAÇ SAYFA?


Meryem Suresi, 98 ayetten oluşur. Uzunluk bakımından birkaç sayfayı kapsadığı görülür. Genellikle 16. cüz içerisinde yer aldığı için bir mushafın standart baskılarında iki veya üç sayfaya yayılabileceği ifade edilir. Bu durum, basım ölçülerine ve yazı puntolarına bağlı biçimde birkaç satır değişikliğine uğrayabilir. Bazı mushaflarda sure, 304. sayfada başlayıp 306. sayfaya kadar uzanır. Dolayısıyla “kaç sayfa?” sorusuna net bir cevap vermek için basım detayları incelenmelidir. Meryem Suresi, orta uzunlukta bir metin sayılabileceğinden, satır düzeni ve boyutlarına göre genellikle iki buçuk, bazen üç sayfa kadar yer kaplar. Bu yüzden okurken sayfa sayısından ziyade ayet numaralarıyla hareket etmek daha yaygındır. Her basımda en doğrusu surenin 19. sırada ve 16. cüz içinde olduğunu bilerek ayetleri düzenli şekilde takip etmektir.

MERYEM SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? MERYEM SURESİ'NİN FAYDALARI


Meryem Suresi, dinî kaynaklarda tevhidi pekiştiren, peygamberlerin mücadelesini anlatan ve okuyan kişiye ibret veren içerikler barındırmasıyla öne çıkar. Fazileti hakkında bazı rivayetler bulunsa da kesin bilgi olarak sadece tevhid inancına dair mesajlar taşıdığı bilinir. Hz. Zekeriyya’nın duasının kabulü, Hz. Meryem’in zorlu bir imtihandan Allah’ın yardımıyla çıkışı gibi kıssalar, sureyi okuyanlara ümit aşılar. Hz. Yahya’nın doğumu ve Hz. İsa’nın babasız doğması gibi mucizeler de Allah’ın kudretinin sınırsızlığını hatırlatır. Meryem Suresi’ni düzenli okumak, içerdiği öğütler sayesinde kişi üzerinde manevi bir farkındalık oluşturur. Bazı yorumlar, bu sureyi okuyanların peygamber kıssalarına dair önemli dersler çıkardığını ve dualarının önemini daha iyi anladığını belirtir. Her ne kadar “sır” veya özel durumlar hakkında kesin ifadeler kullanmak sakıncalıysa da, Meryem Suresi’nin ruhu ve manasıyla okunması faziletli bir ibadet uygulaması şeklinde görülür.

MERYEM SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Meryem Suresi, genel kabul görmüş bilgilere göre 16. cüz içinde yer alır. Bazı Mushaf nüshalarında sure, 16. cüzün başlangıcına yakın bir yerde bulunur ve birkaç sayfa içinde tamamlanır. Cüzlere ayrım, surelerin uzunlukları ve ineniş sırasından ziyade, standart Mushaf düzenine göre yapılmıştır. Bu sebeple “16. cüz” denildiğinde, surenin büyük bölümünü veya tamamını içine alabilecek bir kısım anlaşılır. Meryem Suresi, 18. sure olan Kehf Suresi’nden sonra gelir ve 20. sure olan Tâhâ Suresi’nden hemen önceki konumda yer alır. Bu nedenle, 16. cüz içindeki sıralamada bulunur. Kur’an-ı Kerim’de cüz taksimi, kolay okunmayı sağlamaya yönelik bir bölümleme olduğu için, surelerin cüz içindeki konumunu bilmek isteyenler 16. cüzde Meryem Suresi’ni aramaları gerektiğini dikkate alabilir.
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 5

MERYEM SURESİ'NİN TAMAMI (MERYEM SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 98 AYET)

Meryem Suresi, toplam 98 ayetten oluşur ve önceki başlıklarda Arapça aslı ve Latin harflerle okunuşu ayrı bölümlerde paylaşılmıştır. Tamamı, 1’den 98’e kadar bütün ayetleri kapsar. Metin içinde Hz. Zekeriyya’nın duası, Hz. Yahya’nın doğumu, Hz. Meryem’in babasız çocuk doğurması ve Hz. İbrahim’in babasına yaptığı nasihat gibi konular anlatılır. Bu sure, Yahudilerin Hz. İsa ile ilgili iddialarına cevap niteliği taşır. Surenin içeriği, tevhid inancını savunmak ve peygamberliğin hak olduğunu belirtmek amacıyla düzenlenmiş kısımlardan oluşur. Tilavet secdesi, 58. ayettedir. Kur’an’daki pek çok surede olduğu gibi Meryem Suresi’nde de Allah’ın sonsuz kudreti ve merhameti vurgulanır. İçerisinde Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa, İbrahim, Musa, Harun ve İsmail gibi isimler yer aldığı için bu sure, peygamber kıssalarını toplu biçimde sunar. 16. cüzün içinde bulunduğu belirtilen ve ortalama 304. sayfa civarında başlayan sure, birkaç sayfa süren bölüm halinde okunabilir.

MERYEM SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER


Meryem Suresi’ni ezberlemek için öncelikle düzenli bir okuma programı belirlemek önemlidir. Ayetlerin sayısı 98 olduğu için, günde belirli sayıda ayet ezberlenerek kontrollü şekilde ilerlemek mümkündür. Sesli okuma ve dinleme yöntemini birleştirmek, telaffuz hatalarını en aza indirir. Anlamına kısaca bakarak suredeki kıssaların mantığını kavramak da ezberi kolaylaştırabilir. Her ayeti, Arapça aslını ve Latin harfli okunuşunu beraber incelemek de yardımcı olur. Ezber yaparken mümkün olduğunca aynı vakitleri tercih etmek ve sabırlı olmak önerilir. Ayet ayet, tekrarlar artırıldıkça bir önceki öğrenilen bölüm gözden geçirilmelidir. Hatırlamada zorluk çekilen noktalarda kelime kelime ilerlemek fayda sağlar. Ezber tamamlansa bile düzenli olarak sureyi tekrarlamak, ezberin taze kalmasında etkilidir. Ayrıca, Meryem Suresi’nin kıssalarıyla ilgili bilgileri akılda tutmak, metnin akışını güçlendirerek kalıcı ezberi destekler. Ezber sırasında herhangi bir meşakkate karşı sabırlı ve kararlı bir tutum sürdürmek, sonuç almada en önemli adımdır.

MERYEM SURESİ MEALİ NEDİR? MERYEM SURESİ'NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Meryem Suresi’nin mealini okumak, suredeki ayetlerin Türkçe karşılığını incelemeye imkân tanır. Bu sure, Hz. Zekeriyya’nın ileri yaşta çocuk sahibi olma duasını, Hz. Yahya’nın müjdesini ve doğumunu, Hz. Meryem’in iffetini, Hz. İsa’nın babasız bir mucize olarak dünyaya gelişini ve Hz. İbrahim’in babasını putperestlikten vazgeçirmeye çalışmasını anlatır. Ayrıca Hz. Mûsâ, Hz. Harun, Hz. İsmail ve Hz. İdris gibi peygamberlerin doğru yola davetleri de surede geçer. Surede kıyamet sahnelerine ilişkin vurgular bulunur. Yahudilerin Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkındaki iddialarının reddi, tevhid inancına çağrı ve peygamberliğin gerçekliğinin ispatı, surede dikkat çeken başlıklardır. Meal aracılığıyla, ayetlerdeki anlatımın özünü anlayıp peygamberlerin yaşadığı imtihanlardan ve dualardan ibret almak mümkündür. Bu nedenle meali incelemek, Allah’ın kudretini ve rahmetini hatırlamayı kolaylaştırır. En sağlıklı bilgiyi, güvenilir meal ve tefsirlere başvurarak edinmek gerekir. Surede özellikle duanın önemi, Allah’ın dilemesiyle tüm zorlukların aşılabileceği mesajı ve peygamberlerin imanı anlatılır.

MERYEM SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Meryem Suresi, kayıtlarda genellikle “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” olarak anılmaz, fakat başında yer alan bu harflere atıfla bazı tefsir kaynaklarında “Kehayas” gibi şekillerde söz edildiği de olur. Yine de yaygın biçimde “Meryem Suresi” adı tercih edilir. Bu ad, surenin Hz. Meryem kıssasını detaylı şekilde ele alması sebebiyle verilir. Başında yer alan huruf-u mukatta’a, yani kesik harfler, başlı başına bir sure ismi oluşturmaz. Aynı harfler tefsirciler tarafından “mukattaa harfleri” olarak değerlendirildiğinden, sureye tek başına bir ikinci isim atfedilmez. Dolayısıyla “Meryem Suresi” ismi, Kur’an içinde hem literatürde hem de halk arasında benimsenmiş en temel addır. Bazı geleneksel tabirlerde, “Meryem” isminin yanında “Kef Hâ Yâ Ayn Sâd Suresi” ifadesine de rastlanabilir, ancak bu durum resmi bir ikinci isim olarak kabul edilmez.
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 6

MERYEM SURESİ TEFSİRİ NEDİR?

Meryem Suresi tefsiri, surede geçen ayetlerin ayrıntılı yorumlarını ve tarihî arka planını inceler. Tefsir kaynaklarında, Hz. Zekeriyya’nın duası ve Hz. Yahya’nın doğumu üzerinde durulur. Ardından Hz. Meryem’in, Hz. İsa’ya hamile kalışı ve toplum içindeki imtihanları yorumlanır. Hz. İsa’nın beşikte konuşması, tefsirlerde “Allah’ın dilediği zaman mucize yaratması” şeklinde açıklanır. Hz. İbrahim’in babasına tevhidi anlatması, putlara tapmanın faydasızlığını göstermesi, Hz. Mûsâ ve Hz. Harun gibi peygamberlerin de kısaca anılması, tefsirin diğer konu başlıklarıdır. Surenin temel gayesinin, peygamberlik kurumunun hak olduğunu ve tevhid inancının önemini vurgulamak olduğu öne çıkar. Tefsirlerde, tilavet secdesinin 58. ayette yer aldığı belirtilir. Yahudilerin Hz. Meryem ve Hz. İsa hakkındaki haksız suçlamalarına cevap olması da tefsirlerde göze çarpan detaylardandır. Meryem Suresi tefsiri, ayetlerin nuzül sebebini, dil yapısını ve mesajını aktarmayı amaçlar. Bu kaynaklarda peygamber kıssaları, inanç esasları ve imanî dersler açıklanır.

MERYEM SURESİ NE İÇİN OKUNUR? MERYEM SURESİ NEDEN OKUNUR?


Meryem Suresi, Hz. Zekeriyya ve Hz. Meryem kıssalarındaki dualar ve fedakârlık örnekleri nedeniyle okunur. İleri yaşına rağmen bir evlat sahibi olmayı dileyen Hz. Zekeriyya’nın duasının kabul edilişi, inananlara ümit verir. Hz. Meryem’in iffetini ve zorlu imtihanını anlatan bölümler de sabır ve teslimiyet konusunda rehber kabul edilir. Bazı rivayetler, Meryem Suresi’nin duanın ehemmiyetini vurgulaması sebebiyle farklı dualarla birlikte okunmasını teşvik eder. Surenin mesajına bakıldığında, tevhid inancının pekiştirilmesi, peygamberlere itaatin gerekliliği ve Allah’ın kudretinin sınırsızlığı öne çıkar. Bu yüzden iman tazelemek, manevi açıdan teselli bulmak ve Kur’an’ın önemli kıssalarını hatırlamak amaçlarıyla Meryem Suresi okunur. Birçok kişi, özellikle Hz. Meryem kıssasından ilham alarak iffet, sabır ve Allah’a dayanma hususlarında sureyi okumanın faydalı olduğuna inanır. Bu okumalar neticesinde surede anlatılan mucizeler ve ibretlik olayların, insanın dua bilincini güçlendirdiği belirtilir.

MERYEM SURESİ KAÇ AYETTİR?


Meryem Suresi, 98 ayetten oluşan bir suredir. Ayetlerin uzunluğu birbirinden farklı olabilir; bazı ayetler oldukça kısa, bazıları ise biraz daha uzundur. Bu 98 ayetin tamamı, Hz. Zekeriyya’nın duasıyla başlayıp Hz. Meryem, Hz. İsa ve diğer peygamberlerin öyküleriyle devam ederek, kıyamet sahnelerine değin uzanır. Surenin Mekke döneminde indiği, fakat bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. ayetlerin Medine’de nazil olduğu yönünde rivayetler mevcuttur. Mushaf’taki sıralamasına göre 19. surenin içeriğinde, tevhid esaslarına vurgu ve peygamberlik müessesesinin önemi işlenir. Uzunluk bakımından orta seviyede bir sure sayılır. İçinde 58. ayette bir secde ayeti bulunur. Meryem Suresi, okuyanlara hem manevi yönden hem de bilgisel açıdan çok boyutlu mesajlar barındırmasıyla öne çıkar. Sadece ayet sayısına değil, anlatımındaki ibretlik hususlara da dikkat çekilir.

MERYEM SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Genel olarak Kur’an-ı Kerim’in Arapça metninin elle tutulması veya cüz ve mushafa temas edilmesi konusunda abdestli olmak tavsiye edilir. Bununla birlikte, Kur’an ayetlerini ezberden veya dijital ortamdan okumak konusunda abdest zorunluluğu bulunmadığı belirtilir. Bu durum, Meryem Suresi için de geçerlidir. Ayetlerin anlamını okumak veya meali incelemek, abdestsiz de yapılabilir. Özellikle hamilelik veya benzeri sebeplerle abdest almakta zorlananlar için meali takip etmekte bir sakınca görülmez. Fakat Kur’an’a gösterilen saygının ifadesi olarak, Arapça metne dokunacaksa abdestli bulunmak önerilir. Bu yaklaşım, İslami edep ve hürmeti hatırlatır. Böylece Meryem Suresi özelinde de, abdestli biçimde kıraat her zaman daha faziletli ve uygun kabul edilir. Kesin kural adına, Fıkıh uzmanlarının verdiği bilgilere dayanarak, kalbi tatmine ulaştıracak şekilde hareket etmek esastır.
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 7

MERYEM SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?

Meryem Suresi’nin kaç defa okunması gerektiğine dair kesin bir sayı bildiren ayet veya sahih hadis bulunmaz. Bazı geleneksel uygulamalarda, kişi niyetine göre farklı sayılarda okuma yapabilir. Kimi zaman dilek ve duaların kabulü niyetiyle 7 veya 40 gibi rakamlarda okuyanlar olduğu duyulur. Fakat bunlar dinî bakımdan kesin hüküm niteliği taşımaz. Her bir mümin, surenin içeriğini anlayarak ve gönülden isteyerek okuduğunda, tefekkür ve dua kapısı aralanır. Bu sebeple, “kaç defa okunmalı?” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Sure, tevhidi konu edinen, peygamberlerin ibret dolu kıssalarını anlatan bir metin olduğu için düzenli veya fırsat bulunduğunda dahi okunabilir. Önemli olan sureden alınacak öğütleri kalbe nakşetmek ve bu kıssalardan yola çıkarak güçlü bir imani duruş sergilemektir. Gelenekteki bazı rakamlara dayalı uygulamalar kişisel tercih alanıdır.

MERYEM SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?


Meryem Suresi’nin okunması için belirlenmiş özel bir vakit bulunmaz. İsteyen, dilediği zamanda sureyi okuyabilir. Kimi kaynaklarda seher vakti gibi sessiz ve kalbin sakin olduğu saatlerde Kur’an tilavetinin daha etkili olacağına işaret edilir. Bazıları, Hz. Meryem’in doğum imtihanını hatırlatarak hamilelik döneminde manevi destek almak amacıyla Meryem Suresi okunduğunu ifade eder. Fakat bu, sadece gelenekteki uygulamalardan biridir. Sure, herhangi bir anda, ibadet motivasyonu veya dua niyetiyle okunabilir. İçinde barındırdığı peygamber kıssaları ve tevhid mesajları da her daim insanlara yol gösterir. Zikir ve fikir ortamı olan Ramazan gecelerinde, teheccüd vakitlerinde ya da Kur’an derslerinde Meryem Suresi’ne yer verilebilir. Temel kural, Kur’an’ın her sure ve ayetinde olduğu gibi, anlamını idrak etme gayretiyle okumaktır. Dolayısıyla sure, herhangi bir özel zaman sınırlamasına gerek olmadan, istenen gün ve saatte okunabilir.

MERYEM SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Meryem Suresi’nin ardından özel bir duanın zorunlu olduğu yönünde kesin bir hüküm yoktur. Ancak Kur’an tilaveti sonrasında dua etme alışkanlığı bulunur. Surede Hz. Zekeriyya’nın duasının kabulü, Hz. Meryem’in iffetli duruşu gibi konular geçtiği için, bu kıssalardan esinlenerek Allah’tan yardım talep edilebilir. Özellikle dileyen, “Rabbim, Hz. Zekeriyya’nın duasına icabet ettiğin gibi, dualarımızı da kabul eyle” şeklinde kendi içinden gelen sözlerle dua yapabilir. Bu sure okunup bitirildiğinde, istenen herhangi bir konuda Allah’a yönelmek, Kur’an’dan alınan öğütlerle kalbi zenginleştirir. Bazı meşhur dualar veya salavatlar da Meryem Suresi sonrası tercih edilebilir. Fakat bunun bir zorunluluk olduğu söylenemez. Kişinin niyeti ve kalbindeki hal üzere dua etmesi daha samimi bir yaklaşım olarak öne çıkar. Netice itibariyle sureyi bitirdiğinde, sevginin, sabrın ve tesellinin sembolü olan ayetlerden hareketle içten bir dua edilebilir.
Meryem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Meryem Suresi meali ve tefsiri - 8

HER GÜN MERYEM SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Her gün Meryem Suresi okumaya dair, kaynaklarda açık bir peygamber sözü veya kesin hüküm bildiren bir metin yer almaz. Fakat Meryem Suresi’nde anlatılan dersler, tevhid inancını güçlendirir ve peygamberlerin yaşadığı büyük imtihanlardan ibret alınmasını sağlar. Bu nedenle sureyi düzenli okuyanların, kalplerinde iman canlılığının artacağını, sabır ve sebat duygusunu güçlendireceğini düşünenler bulunur. Bazı kişiler, özellikle ailevi konularda Hz. Zekeriyya’nın duasını örnek alarak, her gün sureyi okuyup dua etmeye gayret eder. Bunun, manevi açıdan kişinin kendini iyi hissetmesine katkı sağlayacağı tahmin edilir. Kesin hüküm olmamakla birlikte, “Her gün Meryem Suresi okumak faziletlidir” yaklaşımı, suredeki kıssaların sık sık hatırlanması ve imanı taze tutma amacı güder. Düzenli okumada niyetin sağlam olması ve içtenlikle Allah’a yönelmek esas kabul edilir.

MERYEM SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Meryem Suresi, kaynaklara göre Mekke döneminde inmiş bir suredir. Bazı tefsir bilginleri, 58 ve 71. ayetlerin Medine döneminde indiğine dair rivayetler öne sürer. Yine de ağırlıklı görüş, surenin büyük çoğunluğunun Mekke’de, İslam’ın erken yıllarında nazil olduğu yönündedir. İniş sıralamasına bakıldığında, genellikle 44. ya da 45. sırada yer aldığı söylenir. Bu dönem, Müslümanların tevhid inancını anlatmaya yeni başladıkları ve büyük zorluklar yaşadıkları yıllara denk gelir. Surenin içindeki konular, bu zorluklar içinde Müslümanlara inanç ve azim aşılamıştır. Yahudilerin ve müşriklerin Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkındaki itirazlarını çürütmeye yönelik ayetler, o dönemde tevhid mücadelesinde önemli bir delil olmuştur. Sure, Mekke’de müşrik kesimin farklı şekillerde inanç esaslarına meydan okuduğu bir zamanda, Allah’ın sonsuz kudretini ve peygamberlik sıfatını insanlara tekrar hatırlatır.

MERYEM SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Meryem Suresi özelinde “hatim” ifadesi, bütün surenin baştan sona titizlikle okunması anlamına gelir. Aslında hatim kelimesi, Kur’an’ın tümünün okunmasını ifade etse de bazı kimseler diledikleri sureyi başından sonuna okuyarak “o surenin hatmini” yaptığını söyler. Meryem Suresi hatmi, sureyi 1. ayetten başlayarak 98. ayete dek anlaşılır şekilde okumak demektir. Dileyen, her ayeti tecvid kurallarına uygun biçimde sesli olarak okuyabilir. Başı, ortası veya sonu atlanmadan, sıralı şekilde tilavet edilmesi önerilir. Ardından secde ayeti (58. ayet) gelince, imkân varsa tilavet secdesi yapılır. Sure bitince, kalpten geldiği gibi dua edilir. Bazı uygulamalarda Meryem Suresi hatmini haftada bir veya belirli aralıklarla tekrarlamak isteyenler bulunur. Bu, tamamen gönüllü bir çabadır. Sure bitirildiğinde, içinde barındırdığı kıssalardan çıkarılan ibretleri hatırlamak ve Allah’a hamdetmek gelenekselleşmiş bir yaklaşım olarak kabul görür.
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