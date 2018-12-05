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Meryem Uzerli: Hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim

Meryem Uzerli, evliliğe yeşil ışık yaktı. Uzerli, "Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim" dedi.

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    Son dönemde sinemaya ağırlık veren Meryem Uzerli, Alem dergisine konuştu.
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    Evlenmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi: "Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim."
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    "Kendisiyle barışık bir insan karşıma çıkacaktır diye düşünüyorum. Elbette bunun bir zaman sınırı yok ama o güzel kombinasyonu, evliliği hayatımda yaşamak, tatmak isterim"
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    Uzerli hayatında kimse olmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "İleride beraber olacağım kişi, şu an dünyanın bir yerinde yaşıyor"
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    "Hangi ülkede nerede bilemiyorum. Yaşamın nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz"
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    Sevdiği kişinin kızı Lara ile iyi bir iletişimde olması gerektiğini söyleyen Uzerli, "Son yıllarda şunu keşfettim ki aslında biriyle tanıştıktan sonra biraz zaman geçince ilişki başlıyor" şeklinde konuştu.
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    Öte yandan reklam yüzü olduğunu markanın Dubai'deki davetine katılan Uzerli fotoğraflarını sosyal medya hesabında da yayınladı. İşte Uzerli'nin diğer Dubai pozları...
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