Meryem Uzerli: Hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim

1 Son dönemde sinemaya ağırlık veren Meryem Uzerli, Alem dergisine konuştu.

2 Evlenmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi: "Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim."

3 "Kendisiyle barışık bir insan karşıma çıkacaktır diye düşünüyorum. Elbette bunun bir zaman sınırı yok ama o güzel kombinasyonu, evliliği hayatımda yaşamak, tatmak isterim"

4 Uzerli hayatında kimse olmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "İleride beraber olacağım kişi, şu an dünyanın bir yerinde yaşıyor"

5 "Hangi ülkede nerede bilemiyorum. Yaşamın nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz"

6 Sevdiği kişinin kızı Lara ile iyi bir iletişimde olması gerektiğini söyleyen Uzerli, "Son yıllarda şunu keşfettim ki aslında biriyle tanıştıktan sonra biraz zaman geçince ilişki başlıyor" şeklinde konuştu.

7 Öte yandan reklam yüzü olduğunu markanın Dubai'deki davetine katılan Uzerli fotoğraflarını sosyal medya hesabında da yayınladı. İşte Uzerli'nin diğer Dubai pozları...

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