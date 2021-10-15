Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?

Acun Ilıcalı ile görüştüğünü açıklayan Meryem Uzerli, "Birlikte bir projemiz olabilir" dedi. Uzerli'nin bu açıklamalarının ardından daha önce reddettiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri olacağı iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ancak Uzerli "Jüri olarak değil. Bunun dışında dijital bir proje" diye konuştu.

Haberler 15.10.2021 - 15:02

Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak? - 1
Meryem Uzerli yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Uzerli, Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.


Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak? - 2
Uzerli, "Acun ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" diye konuştu.


Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak? - 3
Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak Uzerli'den olumlu yanıt alamamıştı.


Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak? - 4
Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyeliği iddiası hakkında ise "Bunun dışında ocak ayında başka bir projemiz var var ama isimleri şimdilik açıklayamam, bir dijital platformda" dedi.


Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak? - 5
Geçtiğimiz aylarda da Ilıcalı'nın, Uzerli'yi Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

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