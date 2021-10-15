Meryem Uzerli ile Acun Ilıcalı görüştü: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri mi olacak?

Acun Ilıcalı ile görüştüğünü açıklayan Meryem Uzerli, "Birlikte bir projemiz olabilir" dedi. Uzerli'nin bu açıklamalarının ardından daha önce reddettiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri olacağı iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ancak Uzerli "Jüri olarak değil. Bunun dışında dijital bir proje" diye konuştu.

Abone ol Paylaş









Meryem Uzerli yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Uzerli, Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.







Uzerli, "Acun ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" diye konuştu.







Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak Uzerli'den olumlu yanıt alamamıştı.







Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyeliği iddiası hakkında ise "Bunun dışında ocak ayında başka bir projemiz var var ama isimleri şimdilik açıklayamam, bir dijital platformda" dedi.







Geçtiğimiz aylarda da Ilıcalı'nın, Uzerli'yi Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği iddiaları gündeme gelmişti.