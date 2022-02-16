Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde

Haberler 16.02.2022 - 17:13
Oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile birlikte tatil yapmak için Dubai'ye gitti.
Çocuklarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkaran ve havuza giren 38 yaşındaki oyuncu, o esnada çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.
2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle ünlenen Uzerli'nin tatil pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
8 yaşındaki Lara ile 1 yaşındaki Lily'nin anneleri Meryem Uzerli'ye olan benzerliği dikkat çekti.
Uzerli, Almanya'nın Berlin şehrinde Amerikalı sevgilisiyle birlikte yaşıyor.
Alman-Türk oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara kardeş istediği için ikinci kez çocuk sahibi olduğunu söylemişti.
Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.