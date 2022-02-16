Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde

Oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile birlikte tatil yapmak için Dubai'ye gitti.