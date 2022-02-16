Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai'ye gitti. Uzerli, çocuklarıyla geçirdiği keyifli tatil anlarını sosyal medyada paylaştı.

Haberler 16.02.2022 - 17:13

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 1

Oyuncu , geçtiğimiz yıl ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile birlikte tatil yapmak için Dubai'ye gitti.

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 2

Çocuklarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkaran ve havuza giren 38 yaşındaki oyuncu, o esnada çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı. 

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 3

2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle ünlenen Uzerli'nin tatil pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 4

8 yaşındaki Lara ile 1 yaşındaki Lily'nin anneleri Meryem Uzerli'ye olan benzerliği dikkat çekti.

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 5

Uzerli, Almanya'nın Berlin şehrinde Amerikalı sevgilisiyle birlikte yaşıyor.

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 6

Alman-Türk oyuncu, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara kardeş istediği için ikinci kez çocuk sahibi olduğunu söylemişti.

Meryem Uzerli kızlarıyla Dubai tatilinde - 7

Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

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