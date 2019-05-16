Meryem Uzerli ve Bella Hadid kırmızı halıda (Cannes'da öne çıkan anlar 3. gün)
72. Cannes Film Festivali görkemli törenle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Festivale ilk gün Türkiye'den Dilan Çiçek Deniz ve Meryem Uzerli de katıldı. Üçüncü gün ise Uzerli Rocketman filminin galası için tekrar kırmızı halıya çıktı. Uzerli ve Hadid kırmızı halıda aynı gün birlikte boy gösterdi. İşte festivalin birinci, ikinci ve üçüncü gününden öne çıkan kareler... (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
1
1. GÜN
Elle Fanning, Robin Campillo
2
Estelle Lefebure
3
Elle Fanning
4
Javier Bardem
5
Luka Sabbat, Selena Gomez, Bill Murray
6
Julianne Moore
7
Elle Fanning
8
Bill Murray
9
Elle Fanning, Pawel Pawlikowski
10
Elle Fanning
11
Javier Bardem
12
Selena Gomez
13
Jessica Jung
14
Julianne Moore, Caroline Scheufele
15
Julianne Moore2
16
2. GÜN
Alessandra Ambrosio
17
Elle Fanning
18
Sririta Jensen
19
Araya Hargate
20
Raymond Lopez, Oumar Soumare, Lucas Omiri, Toufik Ayadi, Djebril Zonga
21
Araya Hargate
22
Nadine Leopold
23
Elle Fanning, Thierry Fremaux
24
Mathieu Kassovitz
25
Mathieu Kassovitz, Jean Rene, JR
26
Tina Kunakey
27
Romain Gavras
28
Monia Chokri
29
Udo Kier, Barbara Colen
30
Hina Khan
31
Emilie Lesclaux, Kleber Mendonca Filho, Udo Kier, Barbara Colen
32
Bella Hadid
33
Meryem Uzerli
34
Sir Elton John, Taron Egerton
35
Dita Von Teese
36
Sir Elton John
37
Eva Herzigova
38
Taron Egerton, Richard Madden, Dexter Fletcher, David Furnish, Kit Connor