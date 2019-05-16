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Meryem Uzerli ve Bella Hadid kırmızı halıda (Cannes'da öne çıkan anlar 3. gün)

72. Cannes Film Festivali görkemli törenle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Festivale ilk gün Türkiye'den Dilan Çiçek Deniz ve Meryem Uzerli de katıldı. Üçüncü gün ise Uzerli Rocketman filminin galası için tekrar kırmızı halıya çıktı. Uzerli ve Hadid kırmızı halıda aynı gün birlikte boy gösterdi. İşte festivalin birinci, ikinci ve üçüncü gününden öne çıkan kareler... (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

  • 1

    1. GÜN

    1. GÜN
    Elle Fanning, Robin Campillo
  • 2

    Estelle Lefebure
  • 3

    Elle Fanning
  • 4

    Javier Bardem
  • 5

    Luka Sabbat, Selena Gomez, Bill Murray
  • 6

    Julianne Moore
  • 7

    Elle Fanning
  • 8

    Bill Murray
  • 9

    Elle Fanning, Pawel Pawlikowski
  • 10

    Elle Fanning
  • 11

    Javier Bardem
  • 12

    Selena Gomez
  • 13

    Jessica Jung
  • 14

    Julianne Moore, Caroline Scheufele
  • 15

    Julianne Moore2
  • 16

    2. GÜN

    2. GÜN
    Alessandra Ambrosio
  • 17

    Elle Fanning
  • 18

    Sririta Jensen
  • 19

    Araya Hargate
  • 20

    Raymond Lopez, Oumar Soumare, Lucas Omiri, Toufik Ayadi, Djebril Zonga
  • 21

    Araya Hargate
  • 22

    Nadine Leopold
  • 23

    Elle Fanning, Thierry Fremaux
  • 24

    Mathieu Kassovitz
  • 25

    Mathieu Kassovitz, Jean Rene, JR
  • 26

    Tina Kunakey
  • 27

    Romain Gavras
  • 28

    Monia Chokri
  • 29

    Udo Kier, Barbara Colen
  • 30

    Hina Khan
  • 31

    Emilie Lesclaux, Kleber Mendonca Filho, Udo Kier, Barbara Colen
  • 32

    Bella Hadid
  • 33

    Meryem Uzerli
  • 34

    Sir Elton John, Taron Egerton
  • 35

    Dita Von Teese
  • 36

    Sir Elton John
  • 37

    Eva Herzigova
  • 38

    Taron Egerton, Richard Madden, Dexter Fletcher, David Furnish, Kit Connor
  • 39

    Sririta Jensen
  • 40

    Taron Egerton
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