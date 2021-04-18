Meryem Uzerli ve kızları

Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla kamera karşısına geçti.

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18.04.2021 - 10:36

Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızı Lily Koi'yi kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. İkinci kez anne olan 37 yaşındaki Uzerli, sık sık aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Uzerli'den çocuklarıyla yeni bir fotoğraf geldi. Uzerli, Lily Koi ve Lara ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de kızlarıyla Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını "Günaydın" notuyla yayınlamıştı.

Öte yandan Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.



Ünlü oyuncunun Amerikalı aşkıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü.



Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.

AŞKIN İLK FOTOĞRAFI



Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşımıştı.



Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaşmıştı.

Oyuncu, çikolata kutusunun üzerinde yer alan sevgilisi ile birlikte karelerini de ilk kez Instagram'dan yayınlamıştı.

"AİLEMİZİ KURUYORUZ"



Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda, "Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.