Meryem Uzerli ve kızları

18.04.2021 - 10:36
Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de kızlarıyla Lily Koi ve Lara ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını "Günaydın" notuyla yayınlamıştı.
AŞKIN İLK FOTOĞRAFI
Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşımıştı.
Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaşmıştı.
"AİLEMİZİ KURUYORUZ"
Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda, "Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.