Meryem Uzerli'den doğum sonrası mayolu pozlar

Uzerli kızının dünyaya geldiğini, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullanmıştı.





