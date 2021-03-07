Meryem Uzerli'den doğum sonrası mayolu pozlar

Geçtiğimiz günlerde kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Meryem Uzerli, bir marka için objektif karşısına geçti. Uzerli mayolu pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı.
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07.03.2021 - 11:00
Ocak ayında ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Meryem Uzerli, doğum sonrası objektif karşısına geçti.
Mayolu poz veren Uzerli, çekimden yansıyan görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı.
Uzerli kızının dünyaya geldiğini, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de fotoğrafçı Urban Ruths'a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapatmıştı.
Fotoğraf çekimlerinde, Uzerli'ye Can Ateş'ten olan kızı Lara da eşlik etmişti.
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