Meryem Uzerli'den Emmy pozları

Emmy Ödülleri Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Törende boy gösteren birçok ünlü yıldızın yanı sıra Türkiye'den de Meryem Uzerli Emmy'ye katıldı. Uzerli verdiği pozları sosyal medya hesabından da yayınladı.
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Los Angeles'ta 71. kez düzenlenen Emmy Ödülleri'ne ünlü oyuncu Meryem Uzerli de katıldı.
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36 yaşındaki oyuncu Emmy'de verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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Uzerli kendisi gibi Alman kökenli olan ünlü model Heidi Klum ile de partide bir araya geldi.
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Uzerli geçtiğimiz aylarda düzenlenen 72. Cannes Film Festivali'ne de katılmış, kırmızı halıda giydiği transparan kıyafetle dikkatleri üzerine çekmişti.