Meryl Streep'in kitabından çıkan bilgiler Hollywood'u karıştırdı
Hollywood'un en güçlü kadın oyuncusu olarak tanımlanan Meryl Streep'in hayat hikayesini anlatan kitapta yer alan iddialar ses getirdi.
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ABD'li oyuncu Meryl Streep, 21 Oscar adaylığı ve 3 Ocar ile yaşayan en güçlü kadın oyuncu olarak tanımlanıyor.
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Gazeteci Erin Carlson ünlü yıldızın hayatını anlatan bir kitap yazdı. Quenn Meryl (Kraliçe Meryl) isimli kitaptan sızan bilgiler ses getirdi. İşte kitapta yazan o iddialardan bazıları...
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Meryl Streep'in en büyük aşkı birlikte 1985'te kamera karşısına geçtiği Robert Redford olduğu belirtiliyor.
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1986'da kamera karşısına geçtikleri Jack Nicholson ise Streep'e aşık olduğunu itiraf etmiş. Hatta cinsel birliktelik yaşamak istediğini de dile getirmiş.
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Kitapta geçen yıl taciz iddialarına karışan Dustin Hoffman ile ilk kez üniversite yıllarında tanıştığı aktarılırken, tanışma sonrası Hoffman'ın ünlü yıldızın gögüslerine dokunmak istediği vurgulanıyor.