Meryl Streep The Laundromat filminin Venedik prömiyerinde
ntv.com.tr
Meryl Streep, Sienna Miller ve Gary Oldman'in başrolleri paylaştığı The Laundromat filminin 76. Venedik Film Festivali prömiyeri yapıldı. Meryl Streep, eğlenceli pozlarıyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Hollywood’un usta oyuncusu Meryl Streep (70), 76. Venedik Film Festivali’ne gösterişli bir giriş yaptı.
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Yeni filmi The Laundromat’ın prömiyeri öncesi kırmızı halıda poz veren Oscar’lı oyuncu, tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
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Çiçek desenli mavi elbisesiyle kırmızı halıda parlayan Streep, basın mensuplarına eğlenceli pozlar verdi.
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Kırmızı halının bir diğer yıldızı de oyuncu Sienna Miller (37) oldu.
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5Miller, Gucci imzalı pembe elbisesiyle dikkat çekti.
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Filmin yıldızlarından Gary Oldman de galaya eşi Gisele Schmidt ile birlikte katıldı.
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Filmin oyuncuları Martina Arduino, Anna Ferzetti, Sveva Alviti, Sienna Miller, Maria Fernanda Candido ve Allegra Mariani kırmızı halıda yan yana yürüdü.
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Yönetmenliğini Steven Soderbergh’in üstlendiği The Laundromat, sigorta dolandırıcılığı mağduru olan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
Eylülde dünyada vizyona girecek olan filmin Türkiye vizyon tarihi bilinmiyor. Film ayrıca 18 Ekim’de Netflix’te gösterilecek.
İşte filmin galasına katılan diğer isimler...
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9Giulia De Lellis
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10Elaine Welteroth
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11Elettra Miura Lamborghini
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12Bianca Vitali ve Stefano Accorsi
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13Alessandra Mastronardi
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14Molly Sims