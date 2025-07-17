Meslekte 59 yılı geride bıraktı: Şimdi yetiştirecek çırak bulamıyor

Yorgancılığın çok sabır istediğini belirten Topkara, "Devlet, 20 meslek dalını vergiden muaf tuttu. Şu anda el sanatı olduğu için vergi vermiyoruz. Artık nereye kadar gider bilemeyiz. 59 senedir bu işle uğraşıyorum. Bu işi sabredemeyen yapamaz. Şimdi arkadan gelen yok, bir çocuk al buraya, durduramazsın imkanı yok" ifadelerini kullandı.

''MESLEĞİN ÖLÜYOR OLMASINA ÜZÜLÜYORUM''

Topkara, iş yerini açtığı yıllarda yün yorganların çok talep gördüğünü ve yanında 2-3 kişi çalıştırdığını hatırlattı.

Artık talebin "yok" denecek kadar az olduğunu ve aradan geçen sürede yorgancı sayısının oldukça azaldığını anlatan Topkara, işi öğrettiği çırak ya da kalfaların da başka mesleklere yöneldiğini dile getirdi.