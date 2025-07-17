Meslekte 59 yılı geride bıraktı: Şimdi yetiştirecek çırak bulamıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde çocuk yaşta başladığı yorgancılığı 59 yıldır sürdüren 72 yaşındaki Ali Topkara, mesleğini devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
İznik'te yaşayan 4 çocuk babası Topkara, 13 yaşında anne ve babasının yönlendirmesiyle bir yorgan ustasının yanında çırak olarak işe başladı.
Çıraklık ve kalfalık sürecinden sonra 1980'de kendi iş yerini açan Topkara, ömrünü verdiği bu mesleği yaşatmaya çalışıyor.