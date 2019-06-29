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Messi Ailesi tatilde (Futbolcuların tatil paylaşımları)

Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar. Messi de o isimlerde biri. İşte yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...

  • 1

    LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI

  • 2

    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
  • 3

    LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
  • 4

    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
  • 5

    RADAMEL FALCAO VE EŞİ
  • 6

    IVAN RAKITIC VE EŞİ
  • 7

    VAN DER WIEL & ROSE BERTRAM
  • 8

    ZIDANE AİLESİ
  • 9

    TOTTI VE EŞİ ILARY BLASI
  • 10

    ELJERO ELIA
  • 11

    RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ
  • 12

    KAGAWA VE ARKADAŞLARI
  • 13

    GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ
  • 14

    DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"
  • 15

    NEGREDO VE EŞİ
  • 16

    Cengiz Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü / Alaçatı
  • 17

    Loris Karius /İbiza - İspanya
  • 18

    Enes Ünal
  • 19

    ANTHONY MARTIAL
  • 20

    ANDRE GRAY
  • 21

    VIDA VE EŞİ
  • 22

    CRISTIANO RONALDO
  • 23

    SERGIO RAMOS VE EŞİ
  • 24

    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
  • 25

    GERARD DEULOFEU
  • 26

    SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
  • 27

    YUTO NAGATOMO
  • 28

    SHKODRAN MUSTAFI
  • 29

    İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
  • 30

    AXEL WITSEL VE AİLESİ
  • 31

    CENK TOSUN VE AİLESİ
  • 32

    GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
  • 33

    KRZYSZTOF PIATEK
  • 34

    HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
  • 35

    ROBERTO SOLDADO
  • 36

    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
  • 37

    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
  • 38

    QUARESMA VE AİLESİ
  • 39

    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
  • 40

    CRISTIANO RONALDO
  • 41

    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
  • 42

    MATHIEU VALBUENA
  • 43

    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
  • 44

    MARCAO VE EŞİ
  • 45

    MARTIN LINNES VE KIZI
  • 46

    VIDA VE EŞİ
  • 47

    MARCELO VE EŞİ
  • 48

    Cengiz Ünder
  • 49

    YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
  • 50

    LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
  • 51

    DONK, IBIZA'DA
  • 52

    ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU
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