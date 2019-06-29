Messi Ailesi tatilde (Futbolcuların tatil paylaşımları)
Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar. Messi de o isimlerde biri. İşte yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...
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LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
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2LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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3LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
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4LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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5RADAMEL FALCAO VE EŞİ
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6IVAN RAKITIC VE EŞİ
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7VAN DER WIEL & ROSE BERTRAM
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8ZIDANE AİLESİ
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9TOTTI VE EŞİ ILARY BLASI
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10ELJERO ELIA
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11RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ
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12KAGAWA VE ARKADAŞLARI
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13GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ
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14DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"
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15NEGREDO VE EŞİ
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16Cengiz Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü / Alaçatı
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17Loris Karius /İbiza - İspanya
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18Enes Ünal
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19ANTHONY MARTIAL
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20ANDRE GRAY
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21VIDA VE EŞİ
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22CRISTIANO RONALDO
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23SERGIO RAMOS VE EŞİ
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24ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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25GERARD DEULOFEU
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26SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
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27YUTO NAGATOMO
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28SHKODRAN MUSTAFI
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29İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
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30AXEL WITSEL VE AİLESİ
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31CENK TOSUN VE AİLESİ
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32GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
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33KRZYSZTOF PIATEK
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34HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
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35ROBERTO SOLDADO
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36ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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37ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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38QUARESMA VE AİLESİ
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39ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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40CRISTIANO RONALDO
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41ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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42MATHIEU VALBUENA
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43ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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44MARCAO VE EŞİ
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45MARTIN LINNES VE KIZI
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46VIDA VE EŞİ
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47MARCELO VE EŞİ
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48Cengiz Ünder
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49YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
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50LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
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51DONK, IBIZA'DA
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52ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU