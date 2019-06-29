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Messi tatile devam ediyor (Futbolcuların tatil paylaşımları)

Arjantin'in milli takımı ile Copa America'da (Güney Amerika Futbol Şampiyonası) mücadele ettiği için sezonu geç açacak olan futbolculardan Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, tatiline devam ediyor. İşte Messi'nin ve yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...

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    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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    LIONEL MESSI VE SUAREZ
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    LIONEL MESSI
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    LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI

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    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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    LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
  • 8

    LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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    RADAMEL FALCAO VE EŞİ
  • 10

    IVAN RAKITIC VE EŞİ
  • 11

    VAN DER WIEL & ROSE BERTRAM
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    ZIDANE AİLESİ
  • 13

    TOTTI VE EŞİ ILARY BLASI
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    ELJERO ELIA
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    RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ
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    KAGAWA VE ARKADAŞLARI
  • 17

    GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ
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    DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"
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    NEGREDO VE EŞİ
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    Cengiz Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü / Alaçatı
  • 21

    Loris Karius /İbiza - İspanya
  • 22

    Enes Ünal
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    ANTHONY MARTIAL
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    ANDRE GRAY
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    VIDA VE EŞİ
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    CRISTIANO RONALDO
  • 27

    SERGIO RAMOS VE EŞİ
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    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
  • 29

    GERARD DEULOFEU
  • 30

    SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
  • 31

    YUTO NAGATOMO
  • 32

    SHKODRAN MUSTAFI
  • 33

    İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
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    AXEL WITSEL VE AİLESİ
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    CENK TOSUN VE AİLESİ
  • 36

    GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
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    KRZYSZTOF PIATEK
  • 38

    HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
  • 39

    ROBERTO SOLDADO
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    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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    ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
  • 42

    QUARESMA VE AİLESİ
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    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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    CRISTIANO RONALDO
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    ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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    MATHIEU VALBUENA
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    ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
  • 48

    MARCAO VE EŞİ
  • 49

    MARTIN LINNES VE KIZI
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    VIDA VE EŞİ
  • 51

    MARCELO VE EŞİ
  • 52

    Cengiz Ünder
  • 53

    YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
  • 54

    LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
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    DONK, IBIZA'DA
  • 56

    ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU
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