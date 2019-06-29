Messi tatile devam ediyor (Futbolcuların tatil paylaşımları)
Arjantin'in milli takımı ile Copa America'da (Güney Amerika Futbol Şampiyonası) mücadele ettiği için sezonu geç açacak olan futbolculardan Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, tatiline devam ediyor. İşte Messi'nin ve yeşil sahanın tanınan yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil fotoğrafları...
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1LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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2LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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3LIONEL MESSI VE SUAREZ
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4LIONEL MESSI
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LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
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6LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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7LIONEL MESSI, ANTONELA ROCCUZZO VE ÇOCUKLARI
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8LIONEL MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO
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9RADAMEL FALCAO VE EŞİ
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10IVAN RAKITIC VE EŞİ
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11VAN DER WIEL & ROSE BERTRAM
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12ZIDANE AİLESİ
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13TOTTI VE EŞİ ILARY BLASI
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14ELJERO ELIA
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15RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ
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16KAGAWA VE ARKADAŞLARI
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17GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ
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18DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"
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19NEGREDO VE EŞİ
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20Cengiz Cengiz Ünder - Çağlar Söyüncü / Alaçatı
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21Loris Karius /İbiza - İspanya
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22Enes Ünal
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23ANTHONY MARTIAL
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24ANDRE GRAY
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25VIDA VE EŞİ
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26CRISTIANO RONALDO
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27SERGIO RAMOS VE EŞİ
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28ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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29GERARD DEULOFEU
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30SABRİ SARIOĞLU & YAĞMUR SARIOĞLU
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31YUTO NAGATOMO
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32SHKODRAN MUSTAFI
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33İRFAN CAN KAHVECİ VE KIZ ARKADAŞI
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34AXEL WITSEL VE AİLESİ
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35CENK TOSUN VE AİLESİ
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36GRUJIC VE EKİBİ MIKANOS'TA
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37KRZYSZTOF PIATEK
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38HASAN ALİ KALDIRIM, BAHAMALAR'DA
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39ROBERTO SOLDADO
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40ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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41ZINCHENKO VE SEVGİLİSİ, AMERİKA'DA
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42QUARESMA VE AİLESİ
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43ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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44CRISTIANO RONALDO
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45ADEM LJAJIC VE SEVGİLİSİ
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46MATHIEU VALBUENA
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47ENES ÜNAL VE SEVGİLİSİ CAPRI'DE
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48MARCAO VE EŞİ
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49MARTIN LINNES VE KIZI
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50VIDA VE EŞİ
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51MARCELO VE EŞİ
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52Cengiz Ünder
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53YASİN VE HAKAN CAPRI'DE
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54LORIUS KARIUS & SOPHIA THOMALLA
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55DONK, IBIZA'DA
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56ARDA TURAN, VOLKAN DEMİREL, BURAK YILMAZ, EMRE BELEZOĞLU VE MALİH MAHMUTOĞLU