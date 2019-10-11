Messi'den esinlenen sirkten renkli gala (Cirque du Soleil)
Dünyanın en ünlü sirklerinden biri olan Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den esinlenen gösterisine başladı. Messi ve futbol dünyasının yıldızları gösterinin galasındaydı.
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1Messi 10 adı verilen gösterinin galası, Barcelona'daki Parc del Forum alanında kurulan sirkte yapıldı. Galaya Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, eşi Antonela ile katıldı.
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2Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Suarez, Ansu Fati ve Abel Ruiz gibi bazı futbolcuların da katıldığı gecede, sanat dünyasından da çok sayıda ünlü ismin olduğu görüldü.
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3Cirque du Soleil'den yapılan açıklamada, Messi'nin "Sahadaki bireysel oyunundan ve akrobatik hareketlerinden" esinlenerek tasarlanan gösterinin, geçmişte Michael Jackson ve Beatles'a göre hazırlanan şovlar kadar ilgi çekmesinin beklendiği ifade edildi.
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4Sürpriz olması için önceden bilgi almak istemediği gösteriyi ilk kez izlediğini söyleyen Messi Instagram hesabından Cirque du Soleil ekibine teşekkür etti.
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İşte Cirque du Soleil'in Messi 10 gösterisinin galasından fotoğraflar....
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6Stefania Roitman
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7Jose Manuel Pinto ve eşi
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8Danna Paola ve Mina El Hammani
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9Guy Laliberte (ortada) ve Cirque du Soleil ekibi
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10Jessica Goicoechea ve River Viiperi
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11Ansu Fati (sağdan ikinci) ve ailesi
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12Irene Montala
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13Carlos Vives ve ailesi
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14Nicky Nicole
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15Jorge Drexler
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16Sofia Jimenez
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17Javier Tebas