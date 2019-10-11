NTV

Messi'den esinlenen sirkten renkli gala (Cirque du Soleil)

Dünyanın en ünlü sirklerinden biri olan Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den esinlenen gösterisine başladı. Messi ve futbol dünyasının yıldızları gösterinin galasındaydı.

  • 1

    Messi 10 adı verilen gösterinin galası, Barcelona'daki Parc del Forum alanında kurulan sirkte yapıldı. Galaya Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, eşi Antonela ile katıldı.

  • 2

    Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Suarez, Ansu Fati ve Abel Ruiz gibi bazı futbolcuların da katıldığı gecede, sanat dünyasından da çok sayıda ünlü ismin olduğu görüldü.

  • 3

    Cirque du Soleil'den yapılan açıklamada, Messi'nin "Sahadaki bireysel oyunundan ve akrobatik hareketlerinden" esinlenerek tasarlanan gösterinin, geçmişte Michael Jackson ve Beatles'a göre hazırlanan şovlar kadar ilgi çekmesinin beklendiği ifade edildi.
  • 4

    Sürpriz olması için önceden bilgi almak istemediği gösteriyi ilk kez izlediğini söyleyen Messi Instagram hesabından Cirque du Soleil ekibine teşekkür etti.
  • 5

    İşte Cirque du Soleil'in Messi 10 gösterisinin galasından fotoğraflar....

  • 6

    Stefania Roitman
  • 7

    Jose Manuel Pinto ve eşi

  • 8

    Danna Paola ve Mina El Hammani


  • 9

    Guy Laliberte (ortada) ve Cirque du Soleil ekibi

  • 10

    Jessica Goicoechea ve River Viiperi
  • 11

    Ansu Fati (sağdan ikinci) ve ailesi
  • 12

    Irene Montala

  • 13

    Carlos Vives ve ailesi
  • 14

    Nicky Nicole

  • 15

    Jorge Drexler
  • 16

    Sofia Jimenez
  • 17

    Javier Tebas
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin