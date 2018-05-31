Messi'nin Kara Para Aşk dizisi hayranı olduğu ortaya çıktı (Kara Para Aşk hakkında bilmeniz gerekenler)

1 Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen Kara Para Aşk'ın başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in paylaşıyor.

2 Türkiye'de final yapan Kara Para Aşk’ın yurtdışı macerası birçok ülkede devam ediyor.

3 Bugüne kadar 107 ülkede ekrana gelen ve son yıllarda ihracatta elde ettiği yüksek başarılarla ihracat rekorları kıran dizi, son olarak İspanya’da yayınlanmaya başladı.

4 İlk bölümü geçtiğimiz akşam İspanya’nın önde gelen televizyon kanalı Nova’da yayınlanan dizi aldığı yüksek reytinglerle İspanya’da da kendinden söz ettirdi.

5 Dizinin yayını sırasında dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Messi'nin çocuklarının fotoğrafını paylaştığı karede yer alan televizyonda 'Kara Para Aşk' isimli dizinin açık olduğu görüldü.

6 Büyüküstün ile Akyürek'e oyuncu kadrosunda Saygın Soysal, Erkan Can, Hazal Türesan, Damla Colbay ve Nebahat Çehre gibi isimler eşlik ediyor.

7 12 Mart 2014 izleyiciyle buluşan dizi 15 Temmuz 2015'te final yaparak Türk seyircisine veda etmişti.

8 54 bölüm süren Kara Para Aşk'ın final yapmasının ardından dizinin son bölümü şu ana kadar Youtube'da yaklaşık 4 milyon izlendi.

9 Dizideki rolüyle Engin Akyürek, 43. Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday olmuştu. Ödüle çok yaklaşan Akyürek açıklanan listede yer almamıştı.

10 KONUSU



Para ve hırs yüzünden hızla kirlenen dünyada, suçlularla giriştiği amansız mücadelelerde büyük başarılar kazanan Ömer Komiser (Engin Akyürek), kız arkadaşı Sibel'le nişanlanmak için soluğu İstanbul'da alır. Roma'da yaşayan Elif ise doğum gününde ailesiyle birlikte olmak için Türkiye'ye gelir. Ömer ile Elif aynı gece ölüm acısı yaşarlar. Ömer'in kız arkadaşı ve Elif'in babası cinayete kurban giderler.

11 İkisi de cevaplayamadıkları sorularla baş başa kalırlar. Gergin ve önyargılı bir tanışmanın ardından peşlerine düştükleri her ipucu yollarını kesiştirir. Ömer, Sibel'in katilini bulmaya, ona atılan iftiraları temizlemeye kararlıdır. Elif ise ömrünün en zor anlarını yaşarken, babasının göründüğünün aksine karanlık bir hayatı olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Bu Elif'in yüzünde patlayan ne ilk ne de son tokat olacaktır.

12 Daha önce Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl ve Fatmagül'ün Suçu Ne? Latin Amerika'ya damga vurmuş Brezilya dizilerini tahtından ederek zirveye yerlemişti.

13 Fas’ta gerçekleştirilen TV ölçümlerinde ise ‘En Çok İzlenenler’ listesine ‘Beni Affet’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ gibi projeler arasında yer aldı.