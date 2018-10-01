Mesut Özil galibiyeti Türk kahvaltısıyla kutladı
ntv.com.tr
İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, son maçta takımının 2-0’lık galibiyetini bir golle taçlandırmasını Türk kahvaltısıyla kutladı.
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Arsenal takımının Türk futbolcusu Mesut Özil, takımının, bir golle katkı sağladığı Watford karşısındaki 2-0’lık galibiyetini Türk yemekleriyle kutladı.
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Londra’daki Likya adlı Türk restoranına arkadaşıyla giden Özil, burada geleneksel Türk kahvaltısı etti.
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Yıldız futbolcu, arkadaşıyla çektirdiği bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı.
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Almanya’da yaşayan bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özil, bu restoranın 2013 yılından bu yana müdavimi.
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Restoranın sahiplerinden Hasan Dolanbay’la arkadaş da olan 29 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü attığı golle takımının zaferine sağladığı katkıyı pazar kahvaltısıyla kutladı.
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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklarken, “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum” diyerek tepkisini dile getirmişti.
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Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından memleketi olan Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirilmişti.