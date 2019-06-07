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Mesut Özil ile Amine Gülşe kınayı yaktı (Düğün bu akşam)

Arsenal forması giyen Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi düzenlendi. Törenden görüntüler bazı misafirler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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    Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşti. İkili salona Ölürüm Türkiyem şarkısıyla çıktı.


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    Çiftin karşılıklı oynadığı anlar ve geceden görüntüler misafirler tarafından sosyal medyada yayınlandı.


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    İkili 7 Haziran'da (Bu akşam) İstanbul'da bir otelde yapılacak düğünle dünyaevine girecek.


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    Çiftin düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetli olarak katılacak.


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    Özil ile Gülşe Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.


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    Erdoğan, nişanlı çifti geçen ay İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği iftarda ağırlamıştı.
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