Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayı misafirleri (Alaçatı)
Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul’da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı. Balayını Özil’in Alaçatı’da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.
-
1Arsenal'da futbol oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdıkları iki katlı süper lüks villaya geldi.
-
2Daha çok evde vakit geçiren Mesut Özil'i lüks villasının arka bahçesinde güneşlenirken görüntüledi.
-
3
Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti.
-
4Mesut Özil'in Almanya'dan arkadaşları geldi ve yeni evliler ilk misafirlerini ağırladı.
-
5
Özil'in 10 milyon liraya mâl olan yeni evini detaylıca gezen arkadaşları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
-
6Ekibin en çok dikkatini çeken ise cam havuz oldu.
-
7