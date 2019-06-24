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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayı misafirleri (Alaçatı)

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul’da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı. Balayını Özil’in Alaçatı’da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.

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    Arsenal'da futbol oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdıkları iki katlı süper lüks villaya geldi.
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    Daha çok evde vakit geçiren Mesut Özil'i lüks villasının arka bahçesinde güneşlenirken görüntüledi.
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    Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti. 

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    Mesut Özil'in Almanya'dan arkadaşları geldi ve yeni evliler ilk misafirlerini ağırladı.
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    Özil'in 10 milyon liraya mâl olan yeni evini detaylıca gezen arkadaşları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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    Ekibin en çok dikkatini çeken ise cam havuz oldu.
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