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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare

Futbolcu Mesut Özil ile model ve oyuncu Amine Gülşe düğün sonrası balayına çıktı. Çift, balayından ilk fotoğraf paylaşımını yaptı.

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    Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran Cuma günü evlenmişti.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

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    Şu sıralar balayında olan çiftten Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile verdikleri bir aşk pozunu Instagram hesabı üzerinden kalp emojisi koyarak paylaştı. 

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    Çiftin düğünü öncesinde balayını Mesut Özil'in Çeşme'de yaptırdığı iki katlı süper lüks villa da geçireceği konuşuluyordu. 

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    Özil çifti, düğün töreni öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmış, Türk Kızılay'nın Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin kişiye, Türkiye ve Suriye'de kamplarda kalan 2 bin mülteciye düğün yemeği vermişti.

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