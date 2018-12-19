Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebekleri (Çiftlikten yavru pitbull)
Birlikteliklerinde adım adım evliliğe gittikleri iddia edilen Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe aileyi büyüttü. İkili yeni sahiplendikleri köpekleriyle çekilen kareyi "Aileye yeni üye" notuyla yayınladı.
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Mesut Özil ile Amine Gülşe, önceki gün yaşadıkları Londra'da sevimli bir köpeği sahiplendi.
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Çift bunun için pet shop yerine özel bir çiftliği ziyaret etti. Gülşe minik köpekle verdiği poza, "Küçük bebeğim" diye yazdı.
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Özil ile Gülşe, sahiplendikleri yavru pittbul'u "Ailemize yeni bir üye katıl" notuyla Instagram'da paylaştı.
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İkiliye takipçileri "Köpekler tamam, sıra sizin bebeğinizde" tarzında yorumlarda bulundu.