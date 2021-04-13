Mesut Özil ramazan için bağış

Özil'in bağışları sayesinde aşevlerinde binlerce insanın fayda gördüğünü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünün güldüğünü belirten Kınık, "Her yıl olduğu gibi, Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.