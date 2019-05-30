NTV

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin liralık yüzük (Davetiyeleri de ortaya çıktı)

Arsenal'in Chelsea ile Azerbaycan'da karşılaştığı final maçında nişanlısı Mesut Özil desteklemek için Bakü'ye gitti. Özil'in takımı Arsenal 4-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Gülşe'nin Bakü'den paylaştığı karelerde 200 bin liralık yüzüğü dikkat çekti. İkilinin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı.

  • 1

    2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 7 Haziran'da Beşiktaş'ta bir otelde evlenmeye hazırlanıyor.


  • 2

  • 3

    Dün oynanan Arsenal-Chelsea UEFA Avrupa Ligi Final maçı öncesi Bakü'ye giden Mesut Özil'e Amine Gülşe de eşlik etti.


  • 4

    Ancak Gülşe'nin desteği Özil'e finalde yetmedi. Özil'li Arsenal 4-1 mağlup oldu.


  • 5

    Gülşe, Bakü'de çekilen Özil'e sarıldığı kareyi sosyal medyadan da yayınladı. İkilinin fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.


  • 6

    Özil de aşkının kendisine sarıldığı anı sosyal medyada paylaşıp "Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım" notu düştü.


  • 7

    Yayınlanan fotoğraflarda Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; değeri 200 bin TL olduğu belirtilen tektaş yüzük dikkat çekti.


  • 8

    Özil'le Gülşe'nin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı davetiyede aşkın rengi kırmızıyı seçen ikili, misafirlerine "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" diye seslendi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin