Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin liralık yüzük (Davetiyeleri de ortaya çıktı)
Arsenal'in Chelsea ile Azerbaycan'da karşılaştığı final maçında nişanlısı Mesut Özil desteklemek için Bakü'ye gitti. Özil'in takımı Arsenal 4-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Gülşe'nin Bakü'den paylaştığı karelerde 200 bin liralık yüzüğü dikkat çekti. İkilinin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı.
1
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 7 Haziran'da Beşiktaş'ta bir otelde evlenmeye hazırlanıyor.
2
3
Dün oynanan Arsenal-Chelsea UEFA Avrupa Ligi Final maçı öncesi Bakü'ye giden Mesut Özil'e Amine Gülşe de eşlik etti.
4
Ancak Gülşe'nin desteği Özil'e finalde yetmedi. Özil'li Arsenal 4-1 mağlup oldu.
5
Gülşe, Bakü'de çekilen Özil'e sarıldığı kareyi sosyal medyadan da yayınladı. İkilinin fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.
6
Özil de aşkının kendisine sarıldığı anı sosyal medyada paylaşıp "Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım" notu düştü.
7
Yayınlanan fotoğraflarda Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; değeri 200 bin TL olduğu belirtilen tektaş yüzük dikkat çekti.
8
Özil'le Gülşe'nin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı davetiyede aşkın rengi kırmızıyı seçen ikili, misafirlerine "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" diye seslendi.