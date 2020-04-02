Mesut Özil’den corona virüs salgınında evde kalanlara jest

Amine Gülşe ile evli olan Mesut Özil, iki gün önce baba olduğu haberini duyurmuştu. Kızı olan Özil, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN’’ notunu paylaşmıştı.