Mesut Özil’den corona virüs salgınında evde kalanlara jest

02.04.2020 - 08:49
Arsenal futbol takımında forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine jest yaptı.
31 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerinden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
Özil, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir" ifadesiyle bilet sözü verdi.
Futbolcu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.
Amine Gülşe ile evli olan Mesut Özil, iki gün önce baba olduğu haberini duyurmuştu. Kızı olan Özil, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN’’ notunu paylaşmıştı.