Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinin tutkunu çıktı.

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29.06.2021 - 10:11

Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil, bu sene pandemiden ötürü gidemese de, her yıl mutlaka akrabalarını ziyaret etmek için memleketine gidiyor.







Özil'in akrabaları ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor.







Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Hatta akrabaları bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile de gönderiyorlar.







Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç tescilli lezzetler arasında da bulunuyor.







100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi olarak açıklanıyor.