Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinin tutkunu çıktı.

29.06.2021 - 10:11

Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü - 1
Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil, bu sene pandemiden ötürü gidemese de, her yıl mutlaka akrabalarını ziyaret etmek için memleketine gidiyor.


Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü - 2
Özil'in akrabaları ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor.


Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü - 3
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Hatta akrabaları bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile de gönderiyorlar.


Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü - 4
Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç tescilli lezzetler arasında da bulunuyor.


Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü - 5
100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi olarak açıklanıyor.

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