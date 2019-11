MET Gala 2020'nin tarihi, teması ve yöneticileri belli oldu

Kapılarını 13 Nisan 1870’te açan ve gelecek yıl 150’nci yılını kutlayacak olan müzenin özel gecesine katılan ünlüler, her yıl belirlenen temeya göre giyiniyor. Geçen yılki gala, yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlenmişti. Galanın gelecek yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Zaman (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlendi.