MET Gala 2020'nin tarihi, teması ve yöneticileri belli oldu

Moda dünyasının en prestijli gecesi MET Gala için çalışmalar başladı. Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen MET Gala’nın 2020’de yapılacak yenisi için tema ve ortak yöneticilerin isimleri açıklandı.
New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilen MET Gala, gelecek yıl 4 Mayıs'ta yapılacak.
Kapılarını 13 Nisan 1870’te açan ve gelecek yıl 150’nci yılını kutlayacak olan müzenin özel gecesine katılan ünlüler, her yıl belirlenen temeya göre giyiniyor. Geçen yılki gala, yazar Susan Sontag'ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan 'Kamp Üzerine Notlar' adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlenmişti. Galanın gelecek yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Zaman (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlendi.
Galada geçen yıl, şarkıcı Lady Gaga, tenis oyuncusu Serena Williams, müzisyen Harry Styles ve Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michelle, Vogue’un şef editörü Anna Wintour ile birlikte yöneticilik görevini üstlenmişti. Galanın yıllar içindeki yöneticileri arasında Rihanna, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts ve Idris Elba gibi isimler vardı.
2020 MET Gala’nın yöneticileri ise oyuncu Emma Stone, Hamilton oyununun yaratıcısı Lin-Manuel Miranda, üç Oscar’lı Meryl Streep ve Louis Vuitton’un kreatif direktörü Nicoles Ghesquiere olacak.
İşte geçmiş yıllardaki dikkat çekici MET Gala görünümleri...
Rihanna, 2015
Beyonce, 2015
Katy Perry
Kim Kardashian ve Kanye West, 2016
Jared Leto, 2019
Gigi Hadid, 2019
Taylor Swift, 2016
Cara Delevingne, 2019
Prenses Diana, 1996
Kendall Jenner, 2017
Lady Gaga, 2016
Michael Urie, 2019
Kylie Jenner, 2017
Rihanna, 2018
Charlize Theron ve Sean Penn, 2014
Bella Hadid, 2017
Melania Trump, 2005
Katy Perry, 2017
Victoria Beckham ve Naomi Campbell, 2003
Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2016
Janelle Monae, 2019
Billy Porter, 2019