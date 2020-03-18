MET Gala da corona virüs nedeniyle ertelendi

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala 2020'nin corona virüs nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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18.03.2020 - 09:59

Moda dünyasındaki corona virüs iptallerine rağmen planlandığı gibi 4 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan, moda dünyasının en prestijli gecesi MET Gala için yeni açıklama geldi.







MET Gala’nın Kostüm Enstitüsü Dış ilişkiler Sorumlusu Nancy Chiltoni, “Şov devam etmeli” diyerek Met Gala’nın iptal olmayacağını ifade etmesinin ardından organizasyonun iptali duyuruldu.







Yapılan açıklamada, “Kaçınılmaz ve sorumluluk sahibi bir kararla Metropolitan Müzesi kapılarını kapatma kararı aldı. Bu nedenle açılış gecesi ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.







MET Gala’nın bu seneki bilet fiyatları, 35 bin dolar, teması ise Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti.