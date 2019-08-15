Metallica'dan çocuk hastanesine bağış
Anadolu Ajansı
ABD'li müzik grubu Metallica, Romanya'da çocuk hastanesine 250 bin euro (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) bağışladı.
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1Emerging Europe'un haberine göre Metallica, Romanya'nın başkenti Bükreş'te vereceği konser öncesinde ülkenin ilk pediatrik onkoloji hastanesini inşa eden Daruieşte Viata adlı kuruluşa 250 bin euro bağış yaptı.
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2Bağışın, Metallica'nın kar amacı gütmeyen All Within My Hands vakfı aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
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3Onkoloji ve Pediatrik Radyoterapi Hastanesinin, Romanya'da pediatrik onkoloji konusunda uzmanlaşmış ilk hastane olacağı belirtildi.
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4Hastanede, her yıl 9 bin 600 onkolojik ve onkolojik olmayan ameliyat yapılabileceği, ayrıca kanserli 300'den fazla çocuğun tedavi edilebileceği kaydedildi.
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5İnşasına 2018'de başlanan hastanenin 2020'de açılması bekleniyor.