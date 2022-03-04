Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde ünlü grup Metallica, mültecilere yemek dağıtan bir sivil toplum kuruluşuna 100 bin dolar bağışta bulundu. Bu bağış sayesinde, mültecilere yaklaşık 25 bin öğün yemek yardımı yapılacak.

Haberler 04.03.2022 - 15:17

Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek - 1

Rusya’nın ’ya saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü Metallica grubundan Ukraynalı mültecilere destek geldi.

Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek - 2

Ünlü grup, yemek yardımı yapmakta olan, 'World Central Kitchen’a (Savaş ve doğal afet sonrası insanlara yemek yardımı yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu) 100 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek - 3

Bağışlarla yemek yardımı yapan kuruluş, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana, Ukrayna da dahil olmak üzere toplam altı ülkede mültecilere 100 binden fazla öğün servis etti. 

Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek - 4

25 BİN ÖĞÜN YEMEK DAĞITILACAK

Kuruluş, ünlü grubun yaptığı bağış sonrası, mültecilere yaklaşık 25 bin öğün yemek yardımı yapılacağını açıkladı.

Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek - 5

Hollywood’un ünlü çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukraynalı mülteciler için 1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

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