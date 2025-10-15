Meteor yağmurunun en yoğun olduğu zaman! Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?
Yılın heyecanla beklenen zamanlarından meteor yağmuru dönemi başladı. Ekim ayı başında görülmeye başlayan Orionid meteor yağmuru için en yoğun zamanlar geldi. Halley kuyrukluyıldızının sebep olduğu Orionidler ekim-kasım aylarında görülür. En parlak ve hızlı göktaşları olarak bilinirler. Parlaklıkları bir kaç dakikaya kadar sürebilir. İşte, meteor yağmuru için beklenen tarih...
Meteor yağmurları kaynakları bakımından birçok çeşide sahiptir ve yılın farklı dönemlerinde meydana gelirler. Orionidler ise genellikle ekim ayında görülür. Halley kuyrukluyıldızından geriye kalanlar bu muhteşem meteor yağmuruna sebep oluyor. Bu kuyrukluyıldız ise adını, onun 76 yılda bir geçen aynı kuyrukluyıldız olduğunu keşfeden Edmond Halley'den alıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?