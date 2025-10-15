Meteor yağmurunun en yoğun olduğu zaman! Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?

Yılın heyecanla beklenen zamanlarından meteor yağmuru dönemi başladı. Ekim ayı başında görülmeye başlayan Orionid meteor yağmuru için en yoğun zamanlar geldi. Halley kuyrukluyıldızının sebep olduğu Orionidler ekim-kasım aylarında görülür. En parlak ve hızlı göktaşları olarak bilinirler. Parlaklıkları bir kaç dakikaya kadar sürebilir. İşte, meteor yağmuru için beklenen tarih...

Meteor yağmurları kaynakları bakımından birçok çeşide sahiptir ve yılın farklı dönemlerinde meydana gelirler. Orionidler ise genellikle ekim ayında görülür. Halley kuyrukluyıldızından geriye kalanlar bu muhteşem meteor yağmuruna sebep oluyor. Bu kuyrukluyıldız ise adını, onun 76 yılda bir geçen aynı kuyrukluyıldız olduğunu keşfeden Edmond Halley'den alıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında meydana gelir. Ancak en yoğun olduğu zaman 22-23 Ekim gecesidir. Muhteşem görüntü, gece yarısından sonra Kuzey hem de Güney yarımkürelerde görülebilir. Şehirden veya sokak ışıklarından uzakta herhangi bir yerden izlenebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Halley kuyrukluyıldızından kaynaklanan kalıntıların atmosferimize girmesiyle meteor yağmuru oluşur. Halley, Güneş Sistemi'nin iç kısımlarına her dönüşünde, çekirdeği uzaya buz ve kaya tozu saçar. Bu parçacıklar, Dünya atmosferine çarptıklarında Ekim'de Orionidlere, Mayıs ayında ise Eta Aquaridlere dönüşür.

METEORLAR NASIL OLUŞUR?

Meteorlar, kuyrukluyıldız parçacıklarından parçalardan oluşur. Kuyrukluyıldızlar Güneş'in etrafında dönerken, yaydıkları toz, yörüngeleri etrafında iz bırakır. Dünya her yıl bu enkaz izlerinden geçer ve bu da parçaların atmosfere çarpıp parçalanarak gökyüzünde ateşli ve ışıklı çizgiler oluşturmasına neden olur.

