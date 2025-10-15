Meteor yağmurunun en yoğun olduğu zaman! Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?

Meteor yağmurları kaynakları bakımından birçok çeşide sahiptir ve yılın farklı dönemlerinde meydana gelirler. Orionidler ise genellikle ekim ayında görülür. Halley kuyrukluyıldızından geriye kalanlar bu muhteşem meteor yağmuruna sebep oluyor. Bu kuyrukluyıldız ise adını, onun 76 yılda bir geçen aynı kuyrukluyıldız olduğunu keşfeden Edmond Halley'den alıyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?